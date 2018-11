El productor de la serie animada de ' Castlevania ' para Netflix , Adi Shankar, tiene entre sus planes realizar una serie sobre el afamado juego de video 'Devil May Cry'.



La serie 'Castlevania' se ha convertido en la serie animada del momento en Netflix. El productor ahora ha puesto la mira sobre 'Devil May Cry'.



Shankar habló con IGN y reveló que producirá la serie animada de "Devil May Cry". La información fue tomada con mucho entusiasmo por todos los seguidores del videojuego y que esperan con ansias el "DMC" 5 que se lanzará en el 2019.



El joven productor se animó a mostrar todo su entusiasmo haciendo un cosplay de Dante, personaje principal del videojuego. El gesto de Adi Shankar fue muy bien tomado por todos los seguidores de la franquicia.



Shankar no brindó más detalles y tampoco indicó si sería Netflix la distribuidora de la nueva serie de 'Devil May Cry'.



Pero la sorpresa no queda ahí. El productor anunció que 'Castlevania' y 'Devil May Cry' compartirán el mismo universo. "Devil May Cry se unirá a Castlevania en lo que llamaremos como 'Bootleg Multiverse'. Que comience la especulación", indicó Shankar.



El joven productor también indicó que adquirió los derechos de 'Devil May Cry' para que los perdedores de Hollywood no la arruinen".