La serie ‘Perdidos en el espacio’ lanzó su tráiler de lo que será su segunda temporada. En este también se indica que la fecha de estreno será el próximo 24 de diciembre, es decir, en la víspera a Navidad.

“¿Has visto a nuestro robot?” es el nombre del avance que muestra a la familia Robinson enfocada en la búsqueda de su tan preciado robot, sobre todo, de parte de Will.

“Sé que está en algún lugar. No me iré sin él. ¿Cómo sabríamos dónde buscar al robot? No te dejó un mapa ni migas de pan para seguir. Tal vez sí. Tal vez estén por ahí”, son algunos de los diálogos que muestra el tráiler.

“¿Qué dices, Robinson? ¿Listo para atravesar el espejo?”, es la interrogante final al pequeño Will, quien está dispuesto a encontrar al desaparecido robot.

Viajes en el espacio, grandes batallas llenas de animaciones y la aparición de nuevos personajes es lo que prepara la segunda temporada de ‘Perdidos en el espacio’.

Hay que recordar que en mayo de este año se confirmó la segunda temporada de la serie de Netflix, aunque recién se pudo conocer que estará disponible como regalo navideño.

A solo horas de su lanzamiento, el video subido a YouTube acumula miles de reproducciones, además de un gran número de “me gusta” y comentarios positivos.