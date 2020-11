A poco más de un mes para celebrar la Navidad en el mundo, Netflix ya incluyó en su catálogo una serie de películas en torno a esta festividad. Como todos los años, el gigante del streaming lanzó su especial con grandes estrenos que invitan a encontrar el espíritu navideño este 2020.

La plataforma de transmisión ha lanzado una lista completa de películas navideñas originales. Una tradición que lo viene realizando desde 2017, con los estrenos de “Christmas Inheritance” y “A Christmas Prince”, que desde entonces ha producido dos secuelas. Este año, Netflix lanzará un récord de ocho películas navideñas originales, y la primera ya se estrenó.

Cada año Netflix ha ido aumentando su producción de contenido navideño, básicamente comedias románticas y películas familiares. En 2018, por ejemplo, incluyó cuatro películas navideñas originales. Un año después, el gigante del streaming estrenó seis cintas.

Operación Feliz Navidad es la nueva comedia romántica que Netflix estrenó como parte de su especial navideño para este 2020 (Foto: Netflix)

Para este 2020, tiene preparado dos secuelas (“The Princess Switch: Switched Again” y “The Christmas Chronicles: Part 2”), además de seis nuevas entregas. La programación de películas navideñas de Netflix es perfecta para una temporada navideña en casa. Aquí re contamos todas las cintas que se incluirán en el catálogo.

TODAS LAS PELÍCULAS DE NAVIDAD DE NETFLIX PARA ESTE 2020

Holidate (28 de octubre)

El contenido navideño de Netflix comenzó con el lanzamiento de “Holidate” en octubre. La película está protagonizada por Emma Roberts y Luke Bracey, como dos personas perpetuamente solteras que odian las vacaciones. Cuando se encuentran inesperadamente después de Navidad, hacen un pacto para celebrar juntos cada festividad de ese año. El elenco de actores incluye a Alex Moffat, Kristin Chenoweth y Frances Fisher.

“Amor de calendario” está protagonizada por Emma Roberts, Luke Bracey, Jake Manley, Jessica Capshaw, Andrew Bachelor, Frances Fisher, Manish Dayal y Kristin Chenoweth (Foto: Netflix)

Operation Christmas Drop (5 de noviembre)

“Operation Christmas Drop” es una comedia romántica que sigue a la asistente del Congreso Erica, interpretada por Kat Graham, mientras decide saltarse la Navidad familiar y auditar una Base de la Fuerza Aérea a pedido de su jefa. Mientras trata de encontrar razones para retirar los fondos de las instalaciones, conoce al capitán Andrew Jantz, interpretado por Alexander Ludwig. Este dirige la operación ‘Christmas Drop’, donde lanza en paracaídas regalos a personas en islas vecinas y ayuda a Erica a encontrar su espíritu navideño.

La película está protagonizada por Kat Graham y Alexander Ludwig (Foto: Netflix)

Jingle Jangle: A Christmas Journey (13 de noviembre)

Forest Whitaker protagoniza esta película musical como el fabricante de juguetes Jeronicus Jangle, que vive en un pueblo llamado Cobbleton. Después de ser traicionado por su aprendiz, interpretado por Keegan-Michael Key, él y su nieta intentan salvar el día con un invento. La recién llegada Madalen Mills protagoniza la película, que también cuenta con Hugh Bonneville, Anika Noni Rose, Phylicia Rashad y Ricky Martin en papeles secundarios. La música de la película es de John Legend y Usher.

"Jingle Jangle: A Christmas Journey" está protagonizada por Forest Whitaker y Madalen Mills (Foto: Netflix)

The Princess Switch: Switched Again (19 de noviembre)

La película de Netflix de 2018, “The Princess Switch”, tendrá una secuela, y esta vez Vanessa Hudgens interpretará los tres papeles principales: la duquesa Margaret, la princesa Stacy y la recién presentada fiestera Fiona. En la película, la duquesa Margaret hereda inesperadamente el trono, lo que hace que pase apuros con su novio Kevin. Depende de ella tratar de ayudar a Margaret o enfocarse y distraerse por la llegada de otro hombre? Sam Palladio retoma su papel como el esposo de la princesa Margaret, el príncipe Eduardo.

"Intercambio de princesas 2" se estrena el 19 de noviembre. (Foto: Netflix)

Alien Xmas (20 de noviembre)

La película navideña animada de este año es “Alien Xmas”, que sigue un complot extraterrestre para invadir la Tierra y robar su gravedad en Navidad. Dee Bradley Baker hace la voz de X, un pequeño alienígena que podría tener la única posibilidad de salvar el mundo. La cinta también cuenta con las voces de Barbara Goodson como Z, Kirk Thornton, Keythe Farley, Tony Oliver y Jessica Gee-George.

La película navideña animada de este año es “Alien Xmas”, que sigue un complot extraterrestre para invadir la Tierra y robar su gravedad en Navidad (Foto: Netflix)

Dolly Parton’s Christmas On The Square (22 de noviembre)

Una de las películas navideñas más esperadas de Netflix es el musical “Dolly Parton’s Christmas On The Square”, protagonizada por la propia cantante Dolly Parton como Angel. Este no es el primer proyecto la artista con Netflix, pues en 2019 estrenó su serie “Dolly Parton’s Heartstrings”. En un giro de ‘The Christmas Carol’, la amargada empresaria Regina Fuller, interpretada por Christine Baranski, planea vender su pequeña ciudad a un desarrollador codicioso. Después de decirle a la gente del pueblo que tienen que estar fuera de la ciudad en Nochebuena, Angel parece intentar convencerla que cambie de opinión junto con los amigos y la familia de la empresaria.

Una de las películas navideñas más esperadas de Netflix es el musical “Dolly Parton's Christmas On The Square”, protagonizada por la propia cantante Dolly Parton (Foto: Netflix)

The Christmas Chronicles: Part 2 (25 de noviembre)

“The Christmas Chronicles: Part 2” es una secuela de la película de Netflix de 2018 “The Christmas Chronicles”, protagonizada por Kurt Russell y Goldie Hawn como Santa Claus y la Sra. Claus. Kate, interpretada por Darby Camp, es ahora una adolescente de mal humor que le ha dado la espalda a la Navidad. Se reencuentra inesperadamente con Santa Claus cuando ella y el hijo del nuevo novio de su madre, Jack, son transportados repentinamente al Polo Norte. Tienen que asociarse con Santa para detener al hermano malvado de este, Belsnickel, que quiere destruir la Navidad. Kimberley Williams-Pierce regresa como la madre viuda de Kate, Claire, Judas Lewis retoma su papel como el hermano mayor de Kate y Tyrese Gibson se une al elenco como el nuevo novio de Claire.

“The Christmas Chronicles: Part 2” es una secuela de la película de Netflix de 2018 “The Christmas Chronicles”, protagonizada por Kurt Russell y Goldie Hawn como Santa Claus y la Sra. Claus (Foto: Netflix)

Tudo Bem No Natal Que Vem / Just Another Christmas (3 de diciembre)

Esta película navideña brasileña sigue a Jorge (Leandro Hassum) después de sufrir una mala caída en Nochebuena y perder el conocimiento, solo para despertar 364 días después sin recordar lo que sucedió ese año. Él rápidamente se da cuenta que se está saltando años de su vida y se despierta solo en Nochebuena. Debe tratar de reconstruir lo que sucedió en los días perdidos y lidiar con las consecuencias de su pérdida en el tiempo. Elisa Pinheiro y Ariane Botehlo aparecen en papeles secundarios.

Esta película navideña brasileña sigue a Jorge (Leandro Hassum) después de sufrir una mala caída en Nochebuena y perder el conocimiento, solo para despertar 364 días después sin recordar lo que sucedió ese año (Foto: Netflix)

