Netflix cumplió y 'Evangelion' ya se encuentra en su plataforma [VIDEOS]

Los amantes del anime ahora tienen una razón de peso para no salir de casa. La afamada serie ' Evangelion ' ya se encuentra disponible en a plataforma de contenido de Netflix.

Tal como se había anunciado, una de las series más reconocidas y aclamadas del anime se encuentra ahora disponible en la plataforma de contenido streaming con todos sus episodios.

Además, también se ha incluido la película de conclusión para esta historia, 'The End of Evangelion', que por fin se podrá apreciar en español latino.

Ahora podremos ver las increíbles batallas entre los 'Evas' y su intento por salvar a la humanidad, contra los 'ángeles' y sus claras intenciones de exterminarla. Junto a las batallas emocionales de 'Shinji Ikari', el amado y odiado protagonista.

Lo único que muchos fans de la serie tal vez no se esperaban es que el doblaje latino no es el mismo al que nos acostumbró el desaparecido canal Locomotion, además que la canción 'Fly me to the moon' del ending ya no suena. Pero no deja de ser una excelente oportunidad para disfrutar de esta obra maestra del anime y escuchar nuevamente uno de los opening más famosos de la animación japonesa.