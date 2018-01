' Altered Carbon', la nueva apuesta de Netflix , muestra la fascinante historia basada en la novela clásica de Richard K. Morgan, que explora un universo ' ciberpunk ' de un futuro distópico.

Esta serie narra una intrigante historia de de asesinato, amor, sexo y traición que toma lugar 300 años en el futuro, época en la que la sociedad ha sido transformada por las nuevas tecnologías.

Al mismo estilo de 'Ghost in the Shell', ahora la conciencia puede ser digitalizada, los cuerpos humanos son intercambiables y la muerte ya no es permanente. 'Altered Carbon' se estrenará en Netflix el viernes 2 de febrero.

A continuación, te dejamos un video que muestra algunas escenas de la realización de esta serie, con algunas entrevistas al elenco.