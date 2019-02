Netflix canceló todas las series de Marvel Televisión: ¿Revivirán en Disney+ o Hulu?

Es oficial. Marvel Television ya no tendrá ninguna serie en Netflix . Así se confirmó hace poco cuando "Jessica Jones" y "The Punisher", quienes se unieron a "Luke Cage", "Daredevil" y "Iron Fist" en la lista de series de Marvel canceladas por la compañía de streaming.

El presidente de Marvel Television, Jeph Loeb, envió una carta abierta a los fans de Marvel por la cancelación. En ella, agradece a todos los seguidores su apoyo constante y que lamenta la cancelación de estas series, pero que aún no está todo perdido.

"Nuestro Network partner puede que haya decidido no continuar contando las historias de estos increíbles personajes… pero conocen que Marvel es mejor que eso" escribió Loeb sobre la decisión de Netflix. "Como dijo el padre de Matthew Murdock una vez, ‘el valor de un hombre no se mide en cómo cae, sino en cómo se levanta.’ ¡Continuará!"

¿Por qué Netflix canceló las series?

Hasta el momento no hay una explicación exacta del por qué se tomó esta decisión. Es seguro que fue la compañía de streaming quien decidió terminar esta relación entre Marvel Studios y Netflix, cancelando todas las series que albergaba esta plataforma.

Así lo confirmó Amy Rutberg, actriz de "Daredevil", en diciembre del año pasado. "Mis contactos en Marvel estaban sorprendidos," reveló Rutberg. "Cualquiera de los rumores que apuntaban a una decisión de Marvel están equivocadas, creo que fue una directriz puramente de Netflix. Esto viene de conversaciones personales con personas que están en lo alto de Marvel. Estaban sorprendidos."

Por otro lado, Jeph Loeb dijo que no tenía la libertad de discutir los motivos exactos que llevó a la compañía a esta cancelación. "Hay shows que tienen diferentes razones (para terminar), en la mayoría no tengo la libertad de hablar sobre ello, y no debería importarle a nadie al final del día" comentó a Decider.

Hasta el momento, Netflix no se ha pronunciado sobre la cancelación de estas series en su plataforma, pero siguiendo el consejo de Loeb, lo mejor sería obviarlo. Este tipo de decisiones se toman todo el tiempo, ya sea por los reportes de ganancias, conflictos de intereses, cambios en el contrato, etc.

¿Volverán “The Defenders” con Disney+ o Hulu?

El presidente de Marvel TV, como ya se mencionó anteriormente, ha dado algunas pistas de que las series canceladas por Netflix podrían volver en algún punto del futuro. Si bien esto depende de los equipos de producción y la permanencia del elenco, la última palabra la tiene Marvel Studios con las plataformas de streaming.

Por ello, tanto Disney+ o Hulu están dispuestas a ceder un espacio a estas producciones. Con respecto al primero, incluso el director de Marvel Studios Kevin Feige, reveló que la nueva plataforma de streaming de Disney sería una parte enorme de sus planes futuros.

"Disney+ es un sí," comentó Feige en Playback with Kris Tapley. "Esta es otra cosa emocionante de estar en este lugar en este momento y regresar con la cantidad de personajes que tenemos y la cantidad de historias que podemos contar".

Con Hulu, su presidente Craig Erwich fue consultado por The Wrap la posibilidad de que los shows de Marvel se integren al catálogo de su plataforma o revivirlas de alguna manera.

"Marvel tiene muchos títulos en los cuales estamos interesados. En realidad depende en cuándo estarán listos y quién, más importante aún, será el responsable detrás de todas esas cosas" reveló Erwich en la entrevista.

Por ahora, el panorama está claro. Las series por contrato no podrían salir de la plataforma de Netflix por al menos unos dos años más, gracias al contrato con la compañía. Luego de ese tiempo, Marvel podría mudar o renovar sus shows de televisión en donde quieran, y todo indica que así será en el futuro.

Considerando que en Hulu se estrenarán cuatro nuevas comedias animadas (MODOK, Howard the Duck, The Tigra y Dazzler Show, and Hit-Monkey), Marvel Television está lejos de ir al olvido, por lo que será cuestión de tiempo para conocer la verdad sobre "The Defenders" y si en algún momento volverán a la pantalla chica. Quién sabe, incluso su posible inclusión a Disney+ podría indicar un gran crossover entre el cine y la televisión.