¡Atentos fans! La plataforma de streaming de Netflix acaba de dar luz verde a la creación de series derivadas de sus franquicias más importantes.

La noticia fue dada a conocer por Bloomberg. Netflix estaría viendo con interés el impulsar más series derivadas, o spinoffs, de sus series más importantes, como Peaky Blinders, Stranger Things, The Witcher o Merlina. Aunque esta decisión todavía se encuentra en una etapa inicial.









Estas decisiones son importantes a considerar, ya que muestran los movimientos a largo plazo de Netflix, queriendo invertir en sus obras más populares. La más destacable de estas series elegidas es Merlina, que, a la vez, es un spin-off de la franquicia original de Los Locos Addams. La serie sobre la joven Addams ha sido la producción en inglés más popular de la plataforma, con más de 250 millones de vistas el año pasado; llegando a ser uno de los 10 títulos más populares del 2023.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en su fase inicial, sin guion o actores concretos; se habla ya de que uno de los spin-offs de Merlina esté protagonizado por el tío Lucas (Fred Armisen). Otros dos spinoffs estarían basados en el universo de Peaky Blinders.

No es tan extraño la idea de enfocarse en “spinoffs”, ya que varias de las series más populares de los últimos tiempos iniciaron como historias derivadas: Better Call Saul, “spinoff” de Breaking Bad centrado en el personaje de Saul Goodman, llegó a encantar a la crítica. Otras series populares que iniciaron como “spinoffs” fueron La Esposa Ejemplar (spinoff de Los Practicantes), House of the Dragon (spinoff de Juego de Tronos) o Frasier (spin-off de Cheers).

Habrá que ver cómo se llegaría a organizar, pero esperemos que esto lleve a más horas de entretenimiento.





