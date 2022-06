Recientemente, la telenovela “Pasión de gavilanes 2″ llegó a su fin. Para tristeza de sus seguidores, la secuela de la famosa serie de televisión se despidió de las pantallas en el mes de mayo con la esperada continuación de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Vale recordar que esta producción contó con sus actores originales, como Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss, así como toda una nueva generación de ‘gavilanes’.

Así, algunos de los protagonistas de la popular ficción han salido a revelar su sentir respecto al final de la telenovela. Una de ellas es la actriz Natasha Klauss, quien ha brindado unas polémicas declaraciones acerca del impacto que tuvo la ficción sobre el público y cuáles fueron las modificaciones más evidentes que ella notó respecto a las dos partes de la producción.

A continuación, conoce el cambio radical entre ambas temporadas de “Pasión de gavilanes” al que se refiere la actriz colombiana Natasha Klauss.

NATASHA KLAUSS SOBRE EL FIN DE “PASIÓN DE GAVILANES”

En una recientes declaraciones ofrecidas a People en Español, Natasha Klauss se sinceró acerca del final de la producción. De esta manera, reveló que se mostraba agradecida con lo oportunidad de repetir roles con sus compañeros de la primera temporada, luego de 20 años de la emisión de esta. Además, manifestó que estuvo encantada de laborar con todo el equipo de producción en Villa de Leyva y el buen trato que recibió por parte de Telemundo.

Sin embargo, también señaló que creía que “no se le dio al público lo que realmente estaba pidiendo y quería”. Esto, al referirse a las tramas mucho más “fuertes” que se trataron en la serie y al ser una apuesta arriesgada, que podría ser algo que los fanáticos no esperaban observar.

En ese sentido, dio muchos más detalles acerca de este ‘cambio radical’ que ella evidenció entre la primera y segunda entrega, como parte del show.

EL CAMBIO RADICAL AL QUE SE REFIERE NATASHA KLAUSS

Al referirse a este giro de los acontecimientos de la serie, explicó que pudo ser tomado a mal por parte de los espectadores, al ser totalmente opuesto a lo que se vio en la primera entrega, que aún está vigente para la mayoría de seguidores.

“Tenemos el reto de que la primera temporada está muy vigente y yo entiendo que eso también es algo peligrosísimo porque la gente quiere ver como lo mismo al día siguiente y esto fue diametralmente opuesto”, explicó Natasha.

Así, comparó a la serie con la popular comedia “Friends”, manifestando que la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” era como si se decidiera que “ahora vamos a meter que ‘Friends’ son asesinos. No sé, un poco lo opuesto a lo que vienes acostumbrado a ver de esos personajes; entonces yo creo que se hizo una apuesta bastante arriesgada”, expresó.

En ese sentido, señaló que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones de la producción, pese a que siempre se ha mostrado respetuosa con lo propuesto en términos artísticos

“‘Pasión de gavilanes’ tenía una cantidad de herramientas que hicieron que fuera mágico, entonces yo creo que esas herramientas a mi modo de ver, independiente del tiempo, tendrían que haberse mantenido (...) Por algo las temporadas hoy en día uno ve las plataformas que funcionan de esa forma. Siguen con la línea de lo que a la gente le gustó, así hayan pasado muchos años. Pero como profesional yo respeto enormemente lo que está escrito y lo hago lo mejor posible”, puntualizó.

Telemundo fue la cadena encargada de emitir los capítulos de la telenovela “Pasión de gavilanes 2” (Foto: Pasión de gavilanes / Instagram)

EL CAMBIO DE ALGUNOS PERSONAJES EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″

Al hablar acerca de los personajes de la ficción, la intérprete también señaló que le extrañó ver las decisiones de algunos personajes, totalmente opuestas a lo que habían hecho en la primera parte de la serie. Para ella, en ese sentido, los seres humanos cambiamos de situaciones, mas no de esencia y valores.

“En lo particular, sí había momentos en los que para mí era muy difícil entender desde el personaje o a veces desde los otros personajes las situaciones y las reacciones por lo mismo, porque uno hizo su personaje hace muchos años también. Esos valores y esos principios normalmente no se vulneran así pasen cosas. De hecho, se afianzan los valores, pero no se pierden”, reveló.

La actriz interpretó a Sarita Elizondo en la producción (Foto: Telemundo)

Pese a todo, la actriz de 46 años rescató que la segunda parte de la producción le dio la oportunidad de afianzar relaciones con sus colegas y está contenta por eso. “Eso no tiene precio y va por encima de cualquier producto, entonces creo que dejó algo que no es tácito a nivel de relaciones y de afecto”, concluyó.