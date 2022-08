Este 2022 se estrenó la novena temporada de “Al fondo hay sitio”. Tras seis años fuera de la televisión peruana, la nueva entrega de la serie de América TV trajo consigo a gran parte del elenco original, nuevos integrantes de la historia y, por supuesto, algunas notorias ausencias.

En ese sentido, una de las actrices que más ha extrañado gran parte del público es Nataniel Sánchez, la intérprete de Fernanda de las Casas desde la primera temporada de AFHS.

¿Qué sucedió con esta actriz? A continuación, conoce qué pasó con Nataniel Sánchez tras alejarse de “Al fondo hay sitio”. Descubre, así, a qué se dedica en la actualidad.

¿QUÉ PAPEL INTERPRETABA NATANIEL SÁNCHEZ EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Desde la primera temporada de la producción, estrenada en el 2009, la actriz Nataniel Sánchez interpretó al personaje de Fernanda de las Casas. Ella es la hija de Isabella Picasso y Miguel Ignacio de las Casas, y nieta de Francesca Maldini. A lo largo de la serie, vive un romance con Joel Gonzáles (Erick Elera), con quien se casó en más de una oportunidad.

Durante esta reciente temporada de la ficción, la artista manifestó que no volvería, debido a que está priorizando su carrera en España. Así lo dejó claro en el programa de YouTube Soy Jackie Ford: “Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó la actriz.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España (...) Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo... Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, agregó. De esta manera, la producción estableció que la ausencia de Fernanda se justificara al acabar su relación con Joel y realizar un viaje a España, tal como Sánchez.

Nataniel Sánchez y Erick Elera en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

¿QUÉ PASÓ CON NATANIEL SÁNCHEZ TRAS “AL FONDO HAY SITIO”?

Actualmente, Nataniel Sánchez tiene 31 años y se encuentra viviendo en Barcelona (España) desde el 2019. Ella decidió continuar su carrera profesional en Europa y es en esta ciudad donde decidió buscar mejores oportunidades laborales.

Asimismo, la actriz demuestra en sus redes sociales que su formación artística es constante, por lo que se la ve estudiando baile, canto y técnicas de interpretación. Asimismo, ha dictado algunos talleres complementarios, como el próximo que va a presentar el sábado 27 y domingo 28 de agosto y se titula “Una mirada a la actuación profesional”.

Además, la peruana ha participado en obras de teatro como “Ishtar”, basada en el trabajo de la actriz y dramaturga Raquel Loscos: “Ishtar o la señora de la limpieza”. Dirigido por Miriam Escurriola, Nataniel Sánchez y Marina Buisan interpretaron a dos mujeres solas que esperan el próximo transporte en un descampado, durante la noche. El proyecto se estrenó en febrero del 2022.

De a pocos, Nataniel Sánchez se está abriendo paso en el país europeo y así lo evidencia desde sus plataformas digitales, con sus emprendimientos y diversos proyectos artísticos en los que se involucra.

¿CÓMO FUE EL “RETORNO” DE NATANIEL SÁNCHEZ A “AFHS”?

Pese a que anunció que no se unirá al elenco de la serie, Nataniel Sánchez fue la protagonista de un esperado momento por muchos de sus fans. De esta manera, en una escena de la ficción, se escucha su voz.

Esto se dio luego de que Peter, mayordomo de los Maldini, le hizo escuchar a Joel un audio de Fernanda a través de su celular. En este, la joven le asegura a su expareja que no volverían a estar juntos: “Joel Gonzales eres un idiota. Peter, yo no voy a dar marcha atrás. Lo nuestro se terminó y para siempre”, se oye.