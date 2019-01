Nailed It México: Estreno en Netflix, presentador y todo sobre la versión del programa de cocina

En 2018, Netflix estrenó con éxito 'Nailed It!', un programa de competencias en formato reality show en el que cada concursante debía replicar a perfección un complicado postre, en ingredientes, proporciones y decoración. Aquel que lo lograba se llevaría a casa $10.000 como premio. Hasta la fecha se han estrenado tres temporadas.

La serie americana cuenta con la conducción de Nicole Byer y el chef Jacques Torres.

El éxito ha sido tan inminente que la empresa de streaming ha decido lanzar la versión mexicana del reality. El programa está todo listo y ya Netflix anunció la fecha de estreno. Asimismo se dio a conocer más detalles de "Nailed It México".

¿QUIÉN SERÁ EL PRESENTADOR Y LOS JUECES DE NAILED IT MÉXICO?

Para la versión mexicana jueces de Nailed It México, los realizadores optaron por elegir como conductor a Omar Chaparro, quien será el responsable de hilar a los concursantes en el desarrollo de sus proyectos de repostería. Además, contará con el apoyo de la chef Anna Ruíz, como la encargada de juzgar cada trabajo de los participantes y determinar al único ganador. El gran premio del programa será de 200,000 pesos.

Omar Chaparro reveló a los medios mexicanos que se sintió como pez en el agua al conducir Nailed It México: "Puedo ser yo, me permitieron jugar y explayarme con mi forma de ser sin tratar de imitar a Nicole Byer (conductora de la versión en inglés). Buscaban alguien que fuera muy natural. Me viene como anillo al dedo".

Netflix eligió como conductor a Omar Chaparro, conocido actor y comediante mexicano. (Foto: Netflix)

El también actor reveló que los productores dejaron siempre que sea como él es. “Nunca mantuve ni pretendía mantener la compostura. Me decían que si me daban ganas de ir al baño, me seguirían con la cámara, se graba realmente como si fuera en vivo. Ese es el espíritu del programa, aventarte a hacerlo aunque no te salga”, señaló Chaparro.

El programa invita a reposteros amateurs mexicanos a competir por recrear pasteles con diseños espectaculares, se les ofrece la receta y los ingredientes. En la mayoría de los casos el resultado final no se acerca ni un poco al objetivo deseado, pero todo el proceso lo convierte un poco en un programa de comedia.

El programa es una producción de Magical Elves, los productores ejecutivos son Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Alex Davies y Casey Kriley, Jo Sharon y Juan Maldonado son Co -Productores Ejecutivos y esta versión latina está dirigida por José Rodríguez.

FECHA DE ESTRENO DE NAILED IT MÉXICO

Su estreno está programado para la primera semana de febrero de 2018, justo el 08 de febrero será su debut en la plataforma de streaming.

TRÁILER DE NAILED IT MÉXICO

Netflix aún no ha desvelado el tráiler oficial del reality considerado como el programa de cocina más divertido de la TV.

Puedes mirar el avance de la versión americana y así puedas tener una idea de lo divertido que será la versión mexicana.