Olga Zumarán fue parte de una de las series más exitosas del Perú en el 2001: “Mil oficios”. La Miss Perú Mundo 1981 interpretó a Eva Olazo madre de Giannina y Carola, conocidas en la ficción como ‘las chica terremoto’.

La actriz de 61 años inició su carrera actoral en “Mil oficios”, pese a que muchos años atrás ya era conocida en el mundo del modelaje. Tras la serie, Zumarán se ha mantenido en el mundo del espectáculo y entretenimiento, pero sus apariciones en producciones son contadas. Aun así, es recordada por la audiencia por ser la pareja de Renato Reyes (Adolfo Chuiman) en la serie de Panamericana Televisión.

Su personaje, Eva Olazo, era una mujer bella, con exuberante cuerpo y definidas curvas; era la madre de Giannina y Carola. El personaje de Olga Zumarán fue por varios capítulos la pareja del protagonista; si bien se mantuvo por varias temporadas, la actriz tuvo que dejar la serie de un momento. ¿Qué pasó realmente?

POR QUÉ OLGA ZUMARÁN RENUNCIÓ A “MIL OFICIOS”

El ingreso de Zumarán a “Mil oficios” se dio gracias a las recomendaciones de su esposo, pues era fan de la serie y lo veía siempre. “Allí Sandra Arana y Vanessa Jerí, hablaban de su mamá, pero nunca aparecía. ‘Tú puedes ser la mamá’, me decía. Él ya se había proyectado y hasta me había dado el papel”, reveló en una oportunidad durante una entrevista con El Comercio.

Tiempo después, la actriz se contactó con Efraín Aguilar y le pidió actuar en la serie. “Me citó y fui con el papá de mi hija. Justo estaban buscando a la mamá de ‘las terremoto’. Me prepararon durante un mes para poder actuar. Llamaron a Koki Belaunde para que me tiña el pelo de rojo, a Ciro Taype para que me prepare la ropa de licra, pegadita, para que se me vea todas las curvas”, desveló.

Pero, ¿por qué tuvo que salir de la ficción? La actriz también contó los detalles que pocos conocían al respecto. “Me dio un cálculo renal, con náuseas, me atacó horrible. Así que tuve que pedir que me saquen de la serie. Me tomé un descanso de siete u ocho meses, se enfrío la cosa y ya no volví”, relató.

Tras su paso por “Mil oficios”, la actriz ha continuado un tiempo más en la pantalla. Por ello, no solo es recordada por su papel Eva Olazo, sino también como ‘Mechita’ Graña en “Así es la vida” y Yolanda Arriola de “Al fondo hay sitio”, entre otros.