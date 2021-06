César Ritter se hizo conocido por su papel de Lalo Chávez, o Lalo ‘La locura’, en la exitosa serie “Mil oficios”. Desde entonces, ha participado en series, películas y obras de teatro que lo han llevado a consolidarse en el mundo de la actuación. No obstante, muchos lo siguen recordando por el papel que desempeñó en la ficción de 2001 y, de hecho, hace poco el mismo Ritter contó algunos detalles de lo que fue ser parte de una de las producciones más importantes de la televisión peruana.

Su personaje en la serie, Lalo, era un joven medio loco y ocurrente. El mejor amigo de Memo (hijo del protagonsta) y vivía enamorado de la hermana de este, Lucía. Logró conquistar al público con su forma de ser, tímido y dócil, pero extraordinario poeta y dibujante; aunque la gente lo consideraba un tonto por su forma de vestir y su manera de expresarse. Pese a su timidez con las mujeres logró enamorar a una de las ‘terremoto’, con quien nos entregó más de un momento gracioso.

Lalo ‘La locura’ es, sin lugar a duda, uno de los mejores personajes de “Mil oficios”. No por nada pasó de ser un personaje creado solo para algunos capítulos a uno de los protagonistas de la historia. De esto y muchos más, César Ritter habló en 2019 en el conocido programa de entrevistas Moloko Podcast. En esta, el actor contó cómo fue que llegó a crear a Lalo. Aquí te lo contamos.

“Mil oficios” siguió la historia de Renato Reyes, un hombre viudo y padre de familia que pierde su trabajo y acepta un sinfín de oficios para mantenerlos (Foto: Panamericana TV)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CREACIÓN DE LALO

Si bien César Ritter debutó en la pantalla en la telenovela “Escándalo” de Iguana producciones, fue “Mil oficios” la serie que le permitió alcanzar la fama a muy temprana edad. Pero, ¿cómo llegó a crear a Lalo? De acuerdo con su relato en el podcast, en principio el personaje de Lalo solo iba a estar en quince capítulos; pero la popularidad y la aceptación del público creció que se terminó quedando. Además, Ritter cuenta que desde el principio hubo mucha química con Efraín Aguilar.

Sobre la construcción del personaje, dijo: “Yo siempre he querido darla de barrio, pero en realidad no lo tengo. Tenía una fascinación por el que siempre ha tenido barrio. Lalo tiene muchísimas cosas mías. Lo que hizo que el personaje tuviera una mayor libertad y, tal vez, por momentos, una mayor verdad dentro de lo inverosímil que puede ser el personaje”.

Incluso, Ritter cuenta que el cuarto de Lalo no estaba establecido en el guion original y fue él quien ayudó a armar la escenografía, llevando objetos suyos para crear su propia atmósfera. “Yo llevé mis cuadros. [El cuarto] se fue formando ahí”, reveló.

“Lo que más me gustaba de Lalo era que de repente los papás no podían tener cabeza, porque no había presupuesto. La familia de Lalo era su barrio. Él tenía más plata que memo, tenía un carro”, agregó.

En otro momento de la entrevista, el actor peruano cuenta que el productor de “Mil oficios” le dio libertad de crear al personaje. Y que, de hecho, fue su idea que Lalo ‘conversara’ con Dios. Al respecto, César Ritter dijo que esto nació porque le tocaba hacer un monólogo y no sabía con quién hablar para grabar la escena y fue gracias a esa confianza que le dio Aguilar la que le permitió hacer quizás, una de las cosas más graciosas que tiene su personaje.

Finalmente, refirió que, si bien él no tenía ‘calle’ o ‘barrio’, el ambiente en la producción fue como tal, todos eran amigos, había códigos que se respetan y todos colaboraban para que las escenas salieron perfectas. Desde el productor, hasta los camarógrafos y actores.