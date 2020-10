Pasión de gavilanes se estrenó en 2003 y a pesar que han pasado 17 años de su estreno, la historia de amor de los hermanos Rey y las hermanas Elizondo sigue vigente. Por esta razón es que los productores de la telenovela decidieron hacer una segunda temporada. De hecho, este proyecto ya se encuentra en marcha, pero no estará todo el elenco principal.

Michel Brown ha contado a Formula TV que recibió la propuesta para la segunda temporada de la telenovela, pero él ha decidido que no va a ser parte de esta nueva producción, ya que está enfocado en otros planes.

“La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer”, informó el actor de origen argentino al portal FórmulaTV .

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, aseveró el también protagonista de la telenovela Amar a muerte.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE PASIÓN DE GAVILANES?

Lo que está claro es que la idea es producir una continuación de esa trama que enganchó a millones de personas en todo el planeta, no se trataría de un reboot como ha sucedido en otras ocasiones.

Sería por tanto diferente a los “remakes” que se han hecho anteriormente de la serie. En España, Antena 3 emitió ‘Gavilanes’, una nueva versión de la exitosa telenovela que contó con rostros como Rodolfo Sancho, Roger Berruezo, Diana Palazón o Claudia Bassols. Paralelamente, Telemundo en Estados Unidos decidió producir otra versión de la telenovela, en este caso bajo el título ‘Tierra de Reyes’.

Hasta el momento no se sabe más sobre esta nueva producción que sin duda, cautivará a los televidentes, ya que podrán saber que sucedió en la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

ACTORES DE PASIÓN DE GAVILANES

Esta telenovela fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, con la participación antagónica de Kristina Liley, Juan Pablo Shuk y Lorena Meritano. La historia original se basó en el programa “Las aguas mansas” producida por la misma RTI Producciones en 1994, pero no alcanzó tanto éxito como “Pasión de Gavilanes”.

FECHA DE ESTRENO DE PASIÓN DE GAVILANES

Si las conversaciones llegarán a concretarse, muy pronto seremos testigos de la segunda temporada de Pasión de gavilanes y lo mejor de todo es que contará con casi todo su elenco principal.

TRAILER DE PASIÓN DE GAVILANES 2

