‘Médicos, línea de vida’ se estrenó con mucho éxito. Los televidentes se han enganchado a la historia de un grupo de profesionales de la salud que enfrentan el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas en el Instituto de Especialidades Médicas, uno de los hospitales más prestigiosos del país. Ante la popularidad de la telenovela, doctores reales han reaccionado y señalan lo que no tiene sentido de la producción.

Esta nueva producción que es protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas ha recibido importantes críticas de algunos profesionales del rubro, ya que existen algunas inexactitudes en el modo de proceder de los médicos de ficción y los diagnósticos que dan.

A través de YouTube se compartió un video que fue realizado por doctores reales y también son youtubers reconocidos en México. Ellos hacen diversos comentarios que van desde el inadecuado vestuario y peinado de los personajes, hasta la forma errónea en la que ejercen su trabajo y aquí te dejamos los comentarios que Doctor Vic, Jackie y Mr. Doctor han lanzado tras el primer capítulo de “Médicos, línea de vida”.

¿QUÉ DIJERON LOS DOCTORES REALES SOBRE “MÉDICOS, LÍNEA DE VIDA”?

Los doctores y youtubers realizaron una ‘videoreacción’ del primer capítulo de la serie “Médicos, línea de vida” y actualmente ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios que piensan igual que ellos y otros que defienden la nueva producción de Televisa.

¿CUÁLES FUERON SUS IMPRESIONES?

“Primero la bata le cuelga ahí y va arrastrando toda la mugre de la moto y de la Ciudad de México, no me parece. Número 2 no se da consulta en la calle y eso es algo que hemos estado tratando de fomentar en México, que empiecen a tratar de ver una consulta médica muy seriamente que tienen que explorar al paciente, tienen que palpar al paciente, tienen que tomarle los signos vitales y aquí lo único que hizo fue verle la lengua […]”, comentó el mismo médico al ver que el personaje interpretado por el reconocido actor colombiano Daniel Arenas le daba un diagnóstico a un paciente en plena calle.

Doctor hace un diagnóstico en la calle y médicos reales no lo pueden creer (Foto: Televisa)

“Yo sigo impresionado por la rapidez del diagnóstico, creo que fueron más o menos 11 segundos para diagnosticar una enfermedad infecciosa intestinal”, agregó sorprendido otro de los médicos.

En otro momento del video, la doctora Jackie habla sobre el correcto lavado de las manos e indica que lo están haciendo mal, ya que antes de iniciar el ritual de aseo deben llevar un cubre boca, ya que desde ese momento ya están contaminando lo que están aseando.

Aunque no dejan de ser ‘errores’, lo cierto es que la mayoría de estas inexactitudes alrededor de la vida de los médicos que se muestran en la telenovela solo llegan a ser detectadas por expertos en la materia por lo que la ficción se puede disfrutar igualmente al margen de sus imprecisiones que no afectan en nada al transcurso de la historia.