"Me convenció de que los alienígenas matarían a mi familia", cuenta víctima de violación [VIDEO]

Netflix estrenó un nuevo documental que cuenta la pesadilla que vivió Jan Broberg, al haber sido abusada sexualmente cuando solo tenía 12 años por un hombre que le lavó el cerebro con historias de alienígenas.

Ahora, con 56 años, narra los terribles sucesos que vivió durante la década de los 70, cuando su familia conoció a Robert Berchtold, su secuestrador y abusador.

Berchtold se mostraba como un hombre encantador, iba a la iglesia y pronto se hizo muy amigo de la familia de Jan, pero ocultaba un oscuro secreto. Mediante engaños, este logró secuestrar a la pequeña de su casa en Idaho y luego de drogarla, la llevó a miles de kilómetros lejos de ahí, hasta el desierto de México.

Jan despertó atada de pies y manos a una cama mientras escuchaba una cinta grabada que le hablaba directamente a ella. "Pensé que había sido secuestrada por extraterrestres. Es lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Estaba aterrorizada por esa voz y lo que decía esa voz", recuerda Jan, hablando con BBC Radio 5 Live.

La voz se hizo pasar por un alienígena y le hizo creer que estos seres la estaban vigilando y que matarían a su familia si es que ella no hacía lo que pedían, que entre otras cosas, fue la de no oponerse a ser violada por Berchtold.

Pese a ser encontrados por el FBI, Jan con el cerebro lavado, no pudo revelar la verdad de lo que le había sucedido, y los padres no presentaron cargos contra el abusador, de quien no podían creer que quisiera hacerle daño.

"Mis padres llamaron a la comisaría esa noche cuando no regresamos de montar a caballo, o al menos ahí es donde pensaron que habíamos ido", cuenta Jan. Pero no se les pasó por la cabeza un secuestro o una desaparición. Creían que podría haber sido un accidente de tráfico", relata.

LOS ALIENÍGENAS LE DIERON INSTRUCCIONES



"El mensaje decía: 'Irás a la parte delantera de la casa rodante y conocerás a tu compañero'. En las cintas me llamaban todo el tiempo 'la compañera'. Me levanto y, ¿quién está tumbado en el pequeño sofá de la caravana? Robert Berchtold", recuerda.

Pese a que suene increíble, el pedófilo usaría esta intrincada historia para controlar a Jan durante los siguientes cuatro años, obligándola a no tener contacto con otros niños.

"Literalmente hice todo lo que [los extraterrestres] me dijeron que hiciera, porque amenazaron con llevarse a mi hermana pequeña si no cumplía la misión", recuerda.

EMPEZÓ A DESPERTAR



Jan estaba demasiado asustada para contarle a alguien sobre lo sucedido con los extraterrestres, y demasiado asustada para revelar los abusos. Luego de su secuestro, el padre de Jan no volvió a dejar que Berchtold regresara a su casa, pero eso no impidió que este la siga asediando.

"Sabía que había algo mal con él. Pero [mi papá] no sabía que había abusado de mí o que me había violado porque nunca se lo conté a nadie". Además, en los meses previos al secuestro, Berchtold había convencido a los padres de convertirse en el prometido de Jan, por lo que pudo haber usado eso como chantaje.

Jan, on 56 años, narra los terribles sucesos que vivió durante la década de los 70, cuando su familia conoció a Robert Berchtold, su secuestrador y abusador.

Por su parte, Berchtold solo estuvo unos días en la cárcel por secuestrar a Jan, y luego regresó al vecindario donde continuó viendo y controlando a la menor.

Poco a poco, Jan empezó a relacionarse con otros chicos, al principio con mucho miedo, llamando constantemente a sus padres para saber si se encontraban bien, ya que seguía creyendo que los 'alienígenas' los atacarían por no cumplir las órdenes.

Empezó a entender que todo se trataba de un engaño, hasta que finalmente decidió enfrentar a su abusador. Durante la siguiente década, Jan reveló lentamente lo que le había sucedido, buscó asesoramiento y reconstruyó su vida.

Berchtold desapareció, pero regresó a su vida casi tres décadas después, cuando se aparecía en los eventos de oratoria a los que Jan asistía para acosarla, por lo que presentó cargos de acoso contra él y finalmente lo enfrentó en el tribunal.

Sin embargo, Robert Berchtold se suicidó antes de que pudiera ser sentenciado, habiendo pasado tan solo 15 días en prisión por la violación y el abuso a Jan, y por el posterior abuso de otros jóvenes.