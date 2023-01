Tras un año lleno de entradas que no llegaron a satisfacer a gran parte del público, Marvel para el 2023 tiene planeado solo estrenar tres series para la plataforma de Disney Plus.

En una entrada de blog de Disney+ Japón, se ha revelado tres proyectos para la plataforma del MCU que se lanzarán en el 2023: Secret Invasion, la segunda temporada de Loki y Ironheart.

Secret Invasion será la primera serie, saliendo en primavera, y protagonizada por Samuel L. Jackson. Tratará sobre un thriller que se llega a descubrir que una invasión Skrulls, alienígenas que cambian de forma, han llegado a la Tierra y posiblemente estén haciendose pasar por otras personas.

Loki tendrá la especialidad de ser la única serie de Marvel de Disney Plus que ha llegado a su segunda temporada.

Ironheart es de notar porque presentará al personaje de Riri Williams, que anteriormente apareció en Pantera Negra: Wakanda Forever, en su propia historia donde intentará seguir los pasos de Tony Stark.

Pero hay detalles que se han omitido en el blog, ya que se ha confirmado de que otras series también iban a aparecer este año en la plataforma. La segunda temporada de What If...? iba a lanzarse en la primavera del 2023, Echo en verano, X-Men 97 en otoño y Agatha: Covenant of Chaos en invierno. Si no se han mencionado estos títulos, posiblemente quiere decir que tal vez se aplazen sus fechas de estreno para el siguiente año.