Marvel Studios acaba de lanzar el primer tráiler y póster para su nueva serie exclusiva de Disney+, “Echo”. Se ha confirmado su estreno para el 10 de enero de 2024. La serie de cinco episodios se centra en Maya López (Alaqua Cox), quien es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk, “Kingpin” (Vincent D’Onofrio).

Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado. Los cinco episodios estarán disponibles el 10 de enero. Se trata de la primera serie de Marvel Studios que estrena todos sus episodios a la vez.

El elenco de “Echo” está compuesto por Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown), Devery Jacobs (FX Reservation Dogs, Dioses Americanos), Zahn McClarnon (Dark Winds, FX Reservation Dogs), Cody Lightning (¡Eh, Viktor!, Four Sheets to the Wind) y Vincent D’Onofrio (Hawkeye, El Padrino de Harlem).

También se llegó a presentar el póster de la serie:

"Echo", de Marvel. (Foto:Disney)

Los episodios de la serie están dirigidos por Sydney Freeland y Catriona McKenzie. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin, Marion Dayre y Sydney Freeland. Las coproductoras ejecutivas son Jennifer L. Booth y Amy Rardin.

