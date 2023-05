Aunque por bastante tiempo era solo una idea de los fans, hace poco se llegó a confirmar: Pedro Pascal, el actor principal en “The Mandalorian”, solo le da la voz al personaje; su movimientos físicos siendo dados por un doble.

Aún así, a pesar de que estuviera siempre vestido en la armadura, muchos fans esperaban que el actor pudiese interpretar al personaje más allá de las escenas en las que está sin su casco. Pero no. Tras una reciente entrevista dada a The Hollywood Reporter, Pascal confirmó que, debido al alto número de proyectos concurrentes en los que está involucrado, solo puede hacer el papel de Din Djarin con voz en off la mayoría de las veces.

Esto no es extraño en el mundo de las grandes películas de acción; puesto que varios actores en roles peligrosos no tienden a filmar las escenas de riesgo, prefiriendo que un doble con experiencia los suplante. Aún así, los fans incluso esperaban que al menos en las escenas más tranquilas, donde el personaje solo camina y habla, se pudiese observar a la figura de Pascal tras la armadura.

“Hubo una gran cantidad de experimentación, estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en los cuatro meses que duró.” Admitió Pascal. “Pero estaba en ello. Estuve en ello una cantidad significativa, una cantidad elástica.”

Aún así, Pascal está contento con el trabajo que ha hecho sus doble, Brendan Wayne y Lateef Crowder; por él.

“Pero ahora lo hemos averiguado, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa”, comentó Pascal.