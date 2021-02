La serie “Madre solo hay dos” sigue ganando seguidores en Netflix y es que el éxito de la serie mexicana le ha llevado a posicionarse en el top 10 del gigante del streaming. Ludwika Paleta y Paulina Goto son las protagonistas de la historia que cuenta la historia de dos madres, incompatibles, que coinciden en el parto de sus hijas, intercambiadas al nacer por una irresponsabilidad médica, llegando así a cuidar por un tiempo a criaturas que no fueron suyas.

Poco más de una semana después del estreno de “Madre solo hay dos”, Netflix confirmó la segunda temporada de la serie mexicana; y ahora los fans no pueden esperar lo que pasará en la vida de las madres y sus hijas. Mientras llegue el momento, Ludwika Paleta y Paulina Goto han acaparado la atención de los fanáticos a partir de una revelación que hicieron en una conversación.

Y es que las actrices de “Madre solo hay dos” contaron a través de un corto clip de YouTube cómo fue que se hicieron de sus personajes.

LA HISTORIA DEL INGRESO DE LAS ACTRICES A LA SERIE

Durante un video publicado por el canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube, Paulina Goto y Ludwika Paleta tuvieron una plática donde se realizaron toda clase de preguntas relacionadas al trabajo que hicieron en “Madre solo hay dos”. Fue en esta audiovisual que se titula “Entre actrices”, que desvelaron cómo llegó Mariana y Ana (sus personajes en la ficción, respectivamente) a sus vidas.

“El proyecto llegó a mí un año antes de que se hiciera. La verdad fue la espera más larga del mundo porque tenía muchas ganas de hacerlo y cuando Alexis Fridman, uno de los productores me lo contó, me encantó la idea, que fuera una comedia, así llegó a mí el proyecto”, cuenta Ludwika Paleta.

En tanto, Paulina Goto confirmó que ella sí tuvo que realizar un proceso de casting; eso sí, en un principio era para otro personaje. “Me probaron con diferentes mamás para el personaje de Liz Gallardo y un par de días después me confirmaron que me había quedado. Me emocioné mucho. Me enamoré de la historia, cuando terminé de leer el guion por primera vez me lo aventé todo… había vivido como una montaña rusa de emociones. Me sentía muy agradecida de ser parte de este proyecto”, reveló la actriz.

Entre risas y anécdotas fue cómo Ludwika Paleta y Paulina Goto compartieron sus experiencias actorales y personales alrededor de “Madre solo hay dos”.

Ludwika, por ejemplo, resaltó que lo que más le encantó de la serie de Netflix es que haya un contraste entre ambos personajes. “Soy mucho más más que tu personaje (como el Goto) que como el mío”, señaló. Por su parte, Paulina resaltó que disfrutó mucho su papel, pues sintió que su personaje en la historia la enriqueció como ser humano. “Mariana tiene esa parte padre que vino a sumarse a mi vida”, apuntó la actriz.

