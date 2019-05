Luis Miguel La Serie: ¿Por qué Armando Manzanero no está contento con su aparición?

Luis Miguel rompió todas las expectativas en Netflix cuando se publicó la primera temporada de su serie biográfica. Sin embargo, un artista no estuvo de acuerdo ahora y nuevamente ha levantado su voz para que no incluyan a su personaje en la nueva entrega: Armando Manzanero.

Cuando se estrenó la primera parte de la serie, Armando Manzanero comentó que la misma presentaba información errónea, e incluso tuvo un reclamo fuerte cuando vio que su personaje tenía una imagen que a él le incomodaba:

"Lo que me cayó más de lo que hicieron esta vez (en la primera temporada) es que me pusieron con una ropa de la chingada. Pues, no", comentó en su momento Manzanero a los medios. "Yo me visto siempre correctamente porque un día mi papá me dijo: ‘oye no eres güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo. Vístete bien".

Además, según revista People , Armando Manzanero dejó en claro que no quería que su personaje apareciera en la segunda temporada, argumentando que no existe razón alguna para su agregado a la serie. Por otro lado, se ha alegrado del éxito de la serie, ya que su repercusión también le ha beneficiado.

"No creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel haya hecho", dijo a People. "Indudablemente, una serie de esas es impactante y es penetrante. Y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí".