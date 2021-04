Se acaba de estrenar el tercer capítulo de “Luis Miguel, la serie” y hemos visto nuevos personajes que se han sumado a la trama. Esta vez vimos a ‘Paola Moreno’, una nueva novia de ‘El Sol’ y ‘Cris Valdés’, uno de los mayores rivales de Luis Miguel en los 90.

Para los fanáticos no ha sido difícil identificar a la competencia del cantante y se trata de Cristian Castro. El hijo de Verónica alcanzó gran popularidad tras protagonizar la telenovela “Las secretas intenciones” y luego de esto decidió sumarse a la música, causando todo un revuelo con su tema “No podrás” y que fue todo un éxito en 1992.

En la serie de Netflix se puede ver que Luis Miguel se siente muy presionado por sobrepasar el éxito que ha alcanzado su competencia, así que hace evidente su descontento con este personaje, pero según los biógrafos del cantante, el verdadero meollo de la rivalidad fue una mujer y se trataría de Daisy Fuentes.

LA VERDADERA RIVALIDAD ENTRE LUIS MIGUEL Y CRISTIAN CASTRO

Al inicio se pensaba que la rivalidad que existía entre los cantantes era por el disco que sacó Cristian Castro bajo la producción de Kiko Cibrian. Tras esto, Luis Miguel y Hugo López insistieron para que Cibrian sea el encargado del disco Aries y así fue.

Pero con el paso del tiempo se entendió que la verdadera pelea que existía entre los artistas fue Daisy Fuentes, que en la serie ha sido interpretada por Fátima Molina.

Luis Miguel, Cristian Castro y Daisy Fuentes estuvieron envueltos en un triangulo amoroso (Foto: Netflix)

En 2019 en el programa argentino “Podemos hablar”, Cristian Castro reveló tuvo un romance con Daisy Fuentes , quien lo dejó por Micky. Según contó el hijo de Verónica Castro, él y LuisMi eran amigos, pero su amistad se acabó cuando “El Sol” le bajó a la novia.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en jetskis, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció”.

“A mí no me distancio de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. Empezó a enamorarla, le empezó a hablar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de Luis Miguel, que le gustaba Daisy y yo al ver la situación le dije: ‘Lo mejor es que pruebes con él’. A partir de ahí, él se hace el ofendido cuando soy yo el que tenía la ropa en la casa de Daisy”.

¿QUIÉN ES DAISY FUENTES EN LA VIDA REAL?

Paola Moreno, interpretada por Fátima Molina, parece estar basada en Daisy Fuentes, modelo, actriz, comediante, y presentadora de televisión nacida en Cuba, quien ganó fama como la primera VJ latina de MTV.

Daysi Fuentes fue novia de Luis Miguel en los años 90

Fue animadora del certamen Miss Universo de los años 1995 en Namibia, 2002 en Puerto Rico, 2003 en Panamá y 2004 en Ecuador. Tuvo una relación con el cantante Luis Miguel, de quien se separó en 1998 luego de tres años de noviazgo. Apareció en el video “Como es posible que a mi lado” de Luis Miguel.

Actualmente esta casada con el cantante y compositor Richard Marx y vive en Aspen, Colorado desde el 2015.

LA HISTORIA DE AMOR DE LUIS MIGUEL Y DAISY FUENTES

Poco se sabe sobre la relación de Daisy Fuentes y Luis Miguel, muchos medios aseguran que su romance comenzó a inicios de los 90s y otros aseguran que fue en 1995 cuando comenzaron a salir. El hecho que hizo explotar los comentarios sobre su relación fue cuando ‘El Sol’ la llevó como su cita a la ceremonia de los Oscar en ese año.

En la serie, Paola aparece como cantante, lo cual no encaja con Fuentes, pero en un punto del episodio 3, la mujer le dice a Luis Miguel que salió con Cris Valdés (Cristian Castro) en el pasado, siendo esa una controversia real. La historia cuenta que Castro salía con la presentadora antes de su relación con Luis Miguel, y según el cantante de “No Podrás”, ese hecho ha provocado que ambos se distancien desde esa época.