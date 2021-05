En ‘Te Extraño’, quinto capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se retrató el dolor de ‘El Sol’ al perder a su manager, amigo y segundo padre, Hugo López (César Bordón). En el episodio anterior de la biopic de Netflix se mostró el deterioro de la salud del representante y las razones que lo llevaron a ocultar su enfermedad.

Hugo López falleció a causa del cáncer de colón en 1993, y Luis Miguel se enteró de la enfermedad de su mánager apenas 14 días antes de la muerte del argentino. Pero ¿cómo fue la relación de Luismi con su representante en la vida real?

En resumen, Hugo fue quien apoyó a Micky en su emancipación de Luis, se convirtió en un segundo padre, lo encaminó a éxitos como ‘La Incondicional’, le dijo que su padre estaba agonizando en un hospital de Madrid y lo ayudó quedarse con su hermano menor Sergio.

HUGO LÓPEZ Y ‘EL SOL DE MÉXICO’

Hugo López era representante y empresario argentino que llegó a México junto a su esposa, la reconocida modelo argentina Lucía Miranda, en la década de 1980. Un año después conoció a Luis Miguel.

Cuando el cantante descubrió los desfalcos y malos manejos de su padre recurrió a Hugo en busca de ayuda, y desde entonces se convirtió en su mánager. Junto al representante, el ‘Sol de México’ lanzó discos como “Busca una mujer” (1988), “20 años”, “Romance” y Aries”.

“Hugo quiso como un padre a Micky, lo aconsejó y fue una persona que lo fue llevando, él le hacía mucho caso y Luis Miguel era como su hijo”, contó Lucía Miranda en una entrevista para Ventaneando.

En una entrevista con Teleshow en mayo de 2018, la viuda de López declaró: “A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad... Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”.

Hugo López, representante de Luis Miguel, falleció en diciembre de 1993 a causa de cáncer de colon (Foto: Album personal de Lucía Miranda)

Lucía Miranda también contó que Luis Miguel se enteró de la enfermedad de Hugo López cuando el argentino fue hospitalizado por complicaciones con el cáncer de colon. “14 días antes de su muerte. Ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis (Luis Miguel) lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…’”.

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ‘¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?’” agregó.

El mánager murió mientras el cantante se encontraba de gira por Sudamérica. “Después de la muerte de él, la vida de Luis Miguel cambió. Hugo siempre lo contenía, lo aconsejaba mucho porque era muy paternal con él”, declaró Miranda al programa mexicano “De primera mano”.