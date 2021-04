Después de casi tres años del final de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, Netflix por fin estrenará la segunda entrega, el 18 de abril de 2021, y promete resolver las principales preguntas que dejaron los trece capítulos.

Sin embargo, considerando el tiempo que pasó es normal que los espectadores no recuerden cada uno de los asuntos que quedaron pendientes. Por supuesto, el paradero de la madre del ‘Sol de México’ es algo que los fans no dejarán pasar, pero no es el único tema a resolver.

Por eso, te contamos todo lo que debes recordar antes de ver la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”.

LA MUERTE DE LUISITO REY

Tras explotar a su hijo, separarlo de su madre, robarle dinero, Luis Rey (Óscar Jaenada) murió al final de la primera entrega. Cuando Luis Miguel fue a verlo al hospital con la esperanza de que le contará la verdad sobre Marcela Basteri (Anna Favella), él solo alcanzó a decir: “Tú ya sabes dónde está”, ¿qué significa?

“Si tienes algo de amor por mi, te ruego que me digas en dónde está”, le dice Luismi a su padre (Foto: Netflix)

LA ÚLTIMA MALDAD DE LUIS REY

Antes de morir, el padre de Luis Miguel le hace jurar a su hermano Tito (Martín Bello) que nunca revelará nada sobre Marcela, es decir él sabe dónde está la exmujer de Rey o por lo menos sabe lo que sucedió con ella.

Por lo visto en el tráiler de la segunda entrega de “Luis Miguel, la serie”, el cantante mexicano intenta que su tío le confiese todo y cuando este se niega lo golpea.

¿Tito le contará la verdad a Luis Miguel? (Foto: Netflix)

EL ENCUENTRO ENTRE MARCELA Y LUIS

La última vez que los espectadores vieron a Marcela fue cuando Luis Rey la citó en Las Matas haciéndole creer que vería a su hijo, pero en realidad solo quería que firmara un nuevo contrato de Luis Miguel (Diego Boneta), ya que en ese momento el artista todavía era menor de edad y necesitaba la autorización de sus padres.

¿Qué sucedió en ese encuentro entre Luis y Marcela? (Netflix)

EL INFORME DEL MOSSAD SOBRE MARCELA

Tras la muerte de Luis, Hugo López (César Bordón) aparece en el hospital con noticias del paradero de Marcela, al parecer el Mossad la encontró. El mánager de Luismi solo alcanza a decir: “Encontraron a tu madre” pero los detalles del informe serán revelados en la segunda temporada.

¿Qué revela el informe del Mossad sobre Marcela? (Foto: Netflix)

LA ENFERMEDAD DE HUGO LÓPEZ

Cerca del final de la primera entrega de la serie de Netflix, Hugo López, el mánager de Luis Miguel se practicó unos estudios para saber si tiene cáncer, por lo que su salud será un tema importante en los nuevos episodios. Además, en el avance se ve que otro personaje intentará reemplazar a Hugo.

El estado de salud de Hugo se complicará en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" (Foto: Netflix)

EL ROMANCE DE LUIS MIGUEL Y ERIKA

Luis Miguel y Erika Camila Sodi) empezaron a acercarse en los últimos capítulos de la primera temporada, pero al poco tiempo surgieron algunos problemas, que tras la muerte de Luisito Rey prefirieron ignorar. Sin embargo, la separación es inevitable.

¿Cómo terminará el romance de Erika y Luis Miguel? (Foto: Netflix)

LA HIJA DE LUIS MIGUEL

Desde el primer episodio de “Luis Miguel, la serie”, se menciona a Michelle y la negativa del ‘Sol’ de reconocer a su hija. Más tarde, la decisión del cantante de mantener en secreto a la hija que tuvo con Stephanie Salas le trae problemas con Erika, y finalmente en la segunda temporada de la serie de Netflix aceptará conocerla.