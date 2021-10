Parte de la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” se centra los excesos, problemas financieros y la crisis en la carrera artística del famoso cantante. Uno de los momentos más oscuros en la vida del ‘Sol’ ocurrió en 2017, cuando fue arrestado en Estados Unidos, lo que se puede ver al final del primer capítulo de la ultima entrega. Pero, ¿qué pasó en la vida real?

El intérprete de ‘Cuando calienta el sol’ fue arrestado en mayo de 2017 en Los Ángeles tras perder una demanda civil contra su exrepresentante William Brockhaus, quien exigía una indemnización de más de un millón de dólares por el incumplimiento de su contrato.

Bill interpuso la demanda en febrero de 2015 y aunque en julio del siguiente año la corte de New York falló a su favor no recibió el pago. A pesar de que Luis Miguel fue notificado tres veces para que acudiera a la corte de Los Ángeles se negó a asistir a la audiencia y a saldar su deuda con Brockhaus.

De acuerdo con “Luis Miguel, la serie”, el Sol de México no atendió sus asuntos legales debido a sus problemas con el alcohol y su adicción a las pastillas. Pero eso no evitó que un juez ordenara confiscar su lujoso Rolls Royce, valuado en 300 mil dólares, ya que en ese momento no contaba otra propiedad a su nombre.

Luis Miguel, que en esta foto canta en uno de sus conciertos, fue detenido en mayo del 2017 (Foto: Luis Miguel / Instagram)

LA LIBERACIÓN DE LUIS MIGUEL

Aunque pasó varias horas detenido Luismi fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de un millón de dólares. Gracias a la intervención de Miguel Alemán Magnani, su mejor amigo y nieto del expresidente de México, la prensa no consiguió ninguna foto del arresto del cantante.

Sin embargo, no logró mantener en secreto la detención ni el proceso legal, así que en poco tiempo decenas de medios internacionales hablaban del momento oscuro que le tocó vivir al popular artista.

Tras su liberación, Luis Miguel se presentó antes la jueza Virginia A. Phillips y llegó a un acuerdo con William Brockhaus: el intérprete de ‘La incondicional’ accedió a abonar una cifra superior al millón de dólares.