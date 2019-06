Un lugar en silencio 2: Todo sobre la secuela de 'A Quiet Place'

Debido al éxito de Un lugar en silencio ( A Quiet Place en su idioma original), película que con un apenas un presupuesto de US$ 17 millones, logró recaudar más de US$ 340 millones a nivel mundial, durante la CinemaCon en Las Vegas se anunció que tendría una secuela.

Aunque inicialmente John Krasinski, director y protagonista de la cinta, dijo que no estaría involucrado en la nueva producción al final aceptó escribir la secuela. Parte de la magia de la primera entrega, que narra la historia de una familia que vive una granja aislada de toda civilización para evitar a unas mortales criaturas extraterrestres que se guían por el sonido para cazar, son los giros emocionales y un final impactante. ¿Podrán repetir la formula?

Durante una con The Ringer, Krasinski reveló por qué cambió de opinión acerca de “ Un lugar en silencio ” 2. “Escucha, soy realista. Siempre me ha gustado la idea de ver todo desde la perspectiva de todos los demás, y lo entiendo totalmente. Cuando eres un estudio y tienes un éxito como ese, quieres otro. Así que dije: 've con Dios y consigue otro director y otro guionista'. (Una secuela) no era nuestra intención y esta no era la intención del estudio, pero entiendo por qué”.

“Le tienen que dar mucho crédito a (Paramount) es que querían hablarme mucho sobre cuál sería tu idea? Como, 'Saldremos con todas estas otras personas, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo mantenemos el respeto y cómo mantenemos el nivel de calidad para la audiencia? Eran muy conscientes de que no solo hacían una película exitosa; Hicieron una película que esta audiencia hizo exitosa. Que a estas personas que vinieron les encantó por una cierta razón, por lo que pedirte una segunda es probablemente una mala decisión, y por eso dije que no quería hacerlo ".

El personaje de John Krasinski murió al final de "Un lugar en silencio" (Paramount Pictures)

¿QUÉ PASARÁ EN “UN LUGAR EN SILENCIO 2”?

En la misma entrevista Krasinski dio algunos detalles sobre la secuela de “A quiet place”, además contó que sin saberlo estaba preparando el tema de la segunda película. "Así que tuve esta pequeña idea y mi productor, una vez más, fue muy inteligente y dijo: '¿Lo escribirás para poder dárselo a estos cineastas que vienen?' y dije, 'sí'. Y luego, después de unas tres semanas, me dijo: '¿Por qué no solo escribes esto y luego conseguimos otro cineasta?' y, por supuesto, la mente Jedi me engañó para que firmara la secuela".

“La razón por la que tuve esta pequeña idea que ahora se ha hecho más grande es que la mayoría de las secuelas son sobre la devolución de un villano o el regreso de un héroe, y tienes que construir todo este mundo alrededor de la idea de que tengo un héroe o un villano. Eso es mucho, y creo que ahí es donde muchas secuelas salen mal porque, por mucho que ames a ese héroe o villano, todo está creado para hacer que esa persona funcione. (Con A Quiet Place 2), tenemos el mundo. Entonces, en realidad es el mundo que está construido, es la idea de que el resto del mundo está pasando por esta misma experiencia. ¿Hay otras personas que tienen que sobrevivir así? Es esa idea de vivir el conjunto de circunstancias, no nuevamente de la misma manera obviamente, sino explorándola más. Solo tienes que hacerlo íntimamente por un poco de tiempo, así que, ¿qué pasa después?"

Entonces, ¿la nueva película seguirá a la misma familia o se centrará en otros supervivientes? Aunque lo contestó esta duda comentó que Emily Blunt tiene la descripción perfecta de cómo este proyecto se diferencia de la mayoría de las secuelas.

"Por eso me emocioné mucho, porque para mí, ciertamente, lo más divertido que he tenido en mi carrera como escritor fue escribir esto, porque pude jugar en el mundo más emocionante. En realidad, fue Emily, por supuesto, quien lo expresó mejor que yo. Ella dijo lo mismo, fue como: ‘de ninguna manera, no hagas una secuela’, y luego le propuse mi idea y ella me dijo: "así que definitivamente estás haciendo eso. Pero no es una secuela. Es el segundo libro de una serie'. Parece semántica, pero es verdad, realmente lo es. No estás haciendo nada como eso. Bien, voy a tomar todas las cosas que amas y solo un poco. Repítelos, pero de una manera diferente. No es ‘A quieter place’, es una especie de exploración de cómo vivir en esas circunstancias, y eso es realmente divertido".

¿PASADO O FUTURO?



Durante una entrevista en el SCAD Savannah Film Festival de 2018, algunos actores de “A quiet place” hablaron sobre cómo podría continuar la historia. "De alguna manera, la idea de ver quiénes eran estas personas antes de que sucediera todo esto sería interesante, pero no estoy muy segura porque creo que en realidad ahora es el siguiente capítulo y lo que sucederá a continuación", dijo Blunt a EW. "Creo que la gente se siente muy interesada en esta familia ... Creo que es un libro tan abierto en este momento, y ciertamente para John, quien está mirando las cosas con láser mientras hablamos".



Millicent Simmonds, quien interpreta a la hija mayor de los Abbott, dijo que tiene tres ideas sobre a dónde podría ir la trama de la película. "Uno estaría mirando hacia el pasado, ¿cómo surgieron los extraterrestres? El otro involucra a una familia diferente que lidia con los mismos problemas que los Abbott. La tercera idea sería el futuro: ¿cómo está el mundo después, una vez que los niños sean mayores? ¿O qué pasa con los alienígenas o cómo mejoramos o resolvemos ese problema?”.

TRÁILER DE “UN LUGAR EN SILENCIO 2”

“Un lugar en silencio 2” aún no cuenta con tráiler oficial, pero imagina que en los próximos meses Paramount Pictures compartirá las primeras imágenes de la ficción.

PERSONAJES Y ACTORES

Emily Blunt como Evelyn Abbott, una doctora, esposa de Lee y madre de Regan, Marcus y Beau. Krasinski describe a su personaje como alguien que quiere asegurarse de que sus hijos "sean personas completamente formadas y que piensen por completo".

Millicent Simmonds como Regan Abbott, la hija sorda de Lee y Evelyn, y la hermana mayor de Marcus y Beau.

Noah Jupe como Marcus Abbott, el hijo de Lee y Evelyn, y el hermano de Regan y Beau.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “UN LUGAR EN SILENCIO 2”?

De acuerdo con Deadline, Paramount ha cambiado la fecha de estreno de “Un lugar en silencio 2”, en vez del 15 de mayo de 2020 se estrenará dos meses antes, el 20 de marzo del mismo año.