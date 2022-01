En la década del 80 nació la banda ‘Los Prisioneros’. Quienes hemos tenido la suerte de seguir su trayectoria e incluso verlos en escena, durante sus visitas al Perú, encontramos en la serie ‘Los Prisioneros’ que se transmitirá desde este 15 de enero en Movistar Play, una mirada nostálgica de aquellos años en los que la música fue el arma para reclamar y exponer las carencias y afrentas a una sociedad que lamentablemente, a la fecha, no ha cambiado tanto.

Hemos visto los dos primeros capítulos de la serie, y resulta imprescindible para entender esa década accidentada, la historia de la música de esta banda que marcó un hito en Chile y en América Latina, y sobre todo un reencuentro con una discografía excepcional, no reconocida en toda su magnitud en sus inicios.

Más allá del parecido físico de los actores, la historia -hasta donde vimos- fluye a buen ritmo, y retrata una época en la que alzar la voz podía ser motivo de censura, ataques y más en el Chile de Pinochet. Incomprendidos, amados y odiados en sus inicios, ‘Los Prisioneros’ no se consideraban una banda de protesta (episodio 1). “A mí no me interesa la política, lo que me interesa es que el país se arregle”, dice el personaje de Jorge Gonzales a una periodista. Y agrega: “Quizás sería lindo vivir en un país donde no te maten en la calle”.

Movistar presentó el 5 de enero pasado un nuevo avance oficial de su serie exclusiva basada en la vida y obra musical de la recordada banda de rock chilena.

Este nuevo avance nos presenta a los protagonistas Aron Hernández (como Jorge); Andrew Bargsted (como Claudio); y Bernabé Madrigal (como Miguel) mientras nace la letra de su famosa canción “El baile de los que sobran”; uno de los tantos momentos icónicos de la banda que se inmortalizarán en la serie.

En el equipo de dirección figuran Carlos Moreno (“Escobar: El patrón del mal”; “El Chapo”), el reconocido actor y director Salvador del Solar (“Magallanes”) y Joanna Lombardi, showrunner de la serie.

La serie incluye importantes momentos para la banda como su presentación en Sábado Gigante (programa del que se burlan poco antes de asistir) en 1985, la grabación del videoclip de “Sudamerican Rockers”, así como su internacionalización, que llevó a la agrupación a diversos escenarios fuera de Chile durante una de las épocas más convulsionadas de Latinoamérica, llegando a países como Perú y Colombia.









DATOS

La serie está compuesta por ocho episodios de 30 minutos cada uno, e incluirá canciones originales en su banda sonora.

La historia se sitúa a mediados de los años ‘80, cuando Los Prisioneros estaban a punto de crear sus canciones más icónicas, como “Nunca quedas mal con nadie”, “Sexo”, entre otras. La historia mostrará cómo sus letras de alto contenido político y social les valieron ser perseguidos por el régimen militar y sufrir también censuras en la radio y televisión chilena.

La serie estará disponible en Movistar Play sin costo para todos los clientes Movistar TV a partir del viernes 15 de enero 2022.

