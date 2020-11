Ya sea por una arriesgada escena que deben realizar o simplemente porque interpretan a más de un personaje en la misma trama, lo cierto es que en muchas series de televisión , los actores requieren de un doble para que las escenas salgan limpias y todos creamos que ellos son los expertos que ejecutan las acciones que visualizamos a través de las pantallas.

Y no es para menos, pues la necesidad de que los protagonistas estén bien durante toda la producción o que la historia se muestre impecable es lo primordial para cualquier producción. Debido a que el trabajo de estas personas es muy importante, te damos a conocer quiénes fueron los sustitutos de varios histriones.

MAJIDA ISSA

Majida Issa y su doble en "Operación Pacífico". (Foto: Legionarius Stnuts / Instagram)

La actriz Majida Issa es la protagonista de “Operación Pacífico”, en la que interpreta a la capitán Amalia Ortega.

A causa de que su personaje realiza arriesgadas escenas de acción, la producción de Telemundo tuvo que buscar a alguien que la reemplace; es así que su doble de riesgo fue Angie Liset.

JORGE ENRIQUE ABELLO

Jorge Enrique Abello junto a su doble en "Operación Pacífico". (Foto: C-y DaRock / Instagram)

Jorge Enrique Abello participó en la producción de “Operación Pacífico”, donde interpretó a Manuel Mejía Montes ‘El Señor M’.

Debido a que su personaje tenía que ejecutar varias escenas de riesgo se buscó un doble que recayó en el actor y rapero colombiano C-y DaRock.

ANGELIQUE BOYER

Angelique Boyer junto a una de sus dobles. (Foto: Svetlana Pustovalova / Instagram)

La actriz Angelique Boyer en la telenovela “Tres veces Ana” requirió de dos dobles para que sean las otras hermanas de la protagonista.

Una de ellas fue la actriz, modelo y bailarina de origen ruso Svetlana Pustovalova. “Recordando los momentos en los que todo eso empezaba “Tres veces Ana”. Gracias a Dios por la oportunidad”, escribió.

MARK TACHER

Mark Tacher junto a su doble en "Operación Pacifico". (Foto: C-y DaRock)

Mark Tacher fue otro de los protagonistas de “Operación Pacífico”, en la que interpretó al coronel Gabriel Pedraza.

Debido a que su vida corría peligro en las escenas de acción, fue reemplazado por un doble que recayó en el actor y rapero colombiano C-y DaRock.

SANDRA ECHEVARRÍA

Sandra junto a su doble en "La usurpadora". (Foto: Sandra Echevarría / Instagram)

Sandra Echevarría requirió de una doble en “La usurpadora”, ya que su rostro era el único que podía verse. Cuando ella se encontraba hablando con su gemela, se buscó a alguien. Caro Cano fue la doble de la actriz.

“Y así es como hacíamos cada una de las escenas que se realizaron con las hermanas juntas. Gracias a la ayuda de @carolinacanooficial y de nuestro gran equipo de efectos especiales. Cada una de estas escenas se repetían varias veces para filmarlas en varias capas. ¡La más complicada era cuando me ponían una pelota de tenis fuera del set como punto de vista y a llorar y a discutir con ella!”, contó la actriz.

MAJIDA ISSA

Majida Issa junto a su hermana en "SIn senos sí hay paraíso". (Foto: Jordana Isa / Instagram)

Majida Issa en “Sin senos sí hay paraíso” es una de las actrices principales de la serie de Telemundo, cuyo papel es dar vida a Yésica Beltrán. Aquí su doble fue su hermana Jordana Isa.

“Maji, los primeros días estuvo ahí y me decía: ‘Yo respiraba así, yo respiraría así, La diabla respiraría así y hablaría así y se movería así’. Ella estuvo como mi coach la mayoría del tiempo que pudo y si no hubiera sido porque ella está ahí conmigo yo creo que no se hubiera logrado”, contó Jordana.