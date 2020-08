Rápidos y furiosos es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de acción, que cuenta las aventuras de un grupo de pilotos de carreras callejeras de automóviles. O bueno, eso era al inicio, ya que conforme avanza The Fast Saga, comienzan a incluir elementos del crimen organizado, mafias, espías y muchas explosiones por doquier.

Pero sin duda alguna, además de los entrañables personajes de la franquicia, lo que más recuerdan los fans de la serie de películas de Toretto y su familia son las grandes escenas de acción a bordo de los autos más lujosos que muchos han visto en su vida y en la pantalla grande. Y no es para menos. Una franquicia de carreras callejeras sin autos de lujo no sería nada.

Durante las 9 películas en total de la franquicia principal, todos los accidentes automovilísticos que vemos en las películas costaron al rededor de $514,000,000 combinados, lo que debería dar una idea del presupuesto y el tipo de automóviles con los que el equipo de producción estaba trabajando. Si bien al comienzo de la franquicia los autos eran más económicos, poco a poco fueron apostando por lo grande a la vez que crecía el presupuesto de las películas.

Las últimas entregas de The Fast Saga incluyen todo tipo de superdeportivos e incluso hipercars. Lamentablemente, según el guión, algunos de estos autos tuvieron que estrellarse o incluso no pudieron alquilarse y tuvieron que hacer réplicas de los mismos. Pero, ¿qué tan caros eran realmente los autos de Fast and Furious? Aquí te contamos los 15 autos que tienen los precios más impresionantes.

10. 1970 Dodge Challenger - $70,000

1970 Dodge Challenger (Foto: Universal Pictures)

9. 2000 Acura NSX - $84,000

2000 Acura NSX (Foto: Universal Pictures)

8. 2014 Audi R8 - $155,000

2014 Audi R8 (Foto: Universal Pictures)

7. 2007 Aston Martin DB9 - $175,000

2007 Aston Martin DB9 (Foto: Universal Pictures)

6. 1969 Chevrolet Yenko Camaro - $220,000

1969 Chevrolet Yenko Camaro (Foto: Universal Pictures)

5. 2012 Lexus LF-A - $375,000

2012 Lexus LF-A (Foto: Universal Pictures)

4. 2014 Eagle Speedster: Jaguar E Type - $1,000,000

2014 Eagle Speedster: Jaguar E Type (Foto: Universal Pictures)

3. 2011 Bugatti Veyron - $1,900,000

2011 Bugatti Veyron (Foto: Universal Pictures)

2. 2010 Koenigsegg CCX-R - $3,000,000

2010 Koenigsegg CCX-R (Foto: Universal Pictures)

1. 2013 W Motors Lykan Hypersport - $3,400,000

2013 W Motors Lykan Hypersport (Foto: Universal Pictures)

