Salvador Del Solar es un actor peruano, famoso por sus papeles en grandes producciones, tanto cinematográficas como televisivas. En los 90 fue reconocido por su papel en ‘Pantaleón y las visitadoras’, donde encarnó al propio Pantaleón Pantoja, película que lo lanzó al estrellato. Esta parte de su carrera coincidió con el arranque de una serie que causa nostalgia entre los peruanos: Pataclaun.

Fue precisamente esta serie cómica que, en algunos de sus capítulos, traía a ciertos actores del medio para hacer cortas apariciones, muchas que, a pesar de su brevedad, son inolvidables. Y es precisamente el expremier uno de ellos. ¿Lo recordabas?

El famoso ‘Pantaleón’, una corta aparición en el capítulo 18 de la primera temporada de Pataclaun, en el que Wendy (Wendy Ramos) y Queca (Johanna San Miguel) se inscriben al concurso ‘El ama de casa del mes’, que tiene como premio principal una cena con el popular actor, Salvador Del Solar.

Ambas además compiten en una serie de pruebas, teniendo a los otros miembros de la familia como jurado. Queca, recurriendo a trampas, gana el reconocimiento como mejor ama de casa que Wendy, provocando que esta decida irse de la casa pues, según ella, ya no era “útil para la familia”.

Queca, con el triunfo y creyendo que esto es una señal de que ganará la cita con Del Solar, sueña que este se encuentra enamorada de ella, proponiéndole muchas cosas románticas:

“Queca, tengo que decirte algo. Yo admito que algunas veces no me he portado muy bien. He hecho cosas que no le han gustado a mi mamá, le he dado algún dolor de cabeza a mi papi, pero, por ti, yo dejo de ser un Dupont, no me importa mi apellido, no me importa mi familia, renuncio al diario La Opinión, y por ti, te lo juro, renuncio a mi herencia”, dice el popular ‘Lalo’.

La respuesta es negativa de parte de Queca, quien le reclama no perder su vida acomodad: “¿Y cómo me vas a mantener?”, le cuestiona.

“Desde que te conocí, desde que me topé con tu naricita de marrasquino dulce, me dij, ‘Lalo, ¿qué vale el dinero?’, el dinero no vale nada, Lalo para qué seguir haciendo trampas, si has conocido a la Quequita, conviértete en un hombre de bien y eso es lo que voy a hacer. Me voy a buscar un trabajo, no importa que sea humilde, pero un trabajo honrado y me voy a convertir en un hombre de bien, pobre pero honrado”, finaliza Del Solar.

El sueño es interrumpido por Machín (Carlos Alcántara) quien le reclama por su comida, pues es ella ahora el ama de casa del hogar tras haber superado en las pruebas a Wendy.

No hay primera sin segunda

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Salvador Del Solar apareció en la serie, pues hubo una segunda vez en la temporada dos de Pataclaun, cuando hizo el papel de un inquilino en el intento de hotel que Machín quiso instaurar en casa.

Y es que, harto por pagar deudas de Queca, Tony (Carlos Carlín) y Gonzalete (Gonzalo Torres), Machín decide poner en alquiler los cuartos de estos hasta que pueda pagar el monto de los servicios que los ‘fantasmas’ malgastan, como el teléfono.

Ante ello, anuncia el alquiler de cuartos, teniendo como mucama a su esposa Wendy. Es en esto que llegan dos inquilinos, Salvador Del Solar y Tatiana Astengo, otra popular actriz. La emoción inunda tanto a Machín como a Wendy, quienes quieren atender de la mejor manera a los posibles inquilinos, pero coqueteando groseramente e incluso peleando entre ellos.

Ante eso, Salvador y Tatiana, sin saber qué hacer en la pelea, deciden retirarse sin decir nada, causando molestia entre ambos.

