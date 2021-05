Cada domingo, “Luis Miguel, la serie” nos está mostrando detalles de la vida del cantante; y aunque sabíamos que tuvo varios amores, uno que pasó desapercibido fue dado a conocer en el último capítulo de la bioserie de Netflix, dejando sin palabras al público y al mundo del entretenimiento.

De acuerdo con el episodio mostrado en la plataforma de streaming, una de las mujeres que llenó el corazón del intérprete de “Culpable o no” fue Issabela Camil, quien ocupó una parte importante en su vida. Tras esta revelación, todos comenzaron a hablar de la actriz, quien contó cómo les dijo a sus hijas sobre ese romance que era desconocido por muchos.

Como se sabe, en la biopic ella se llama Erika, cuyo papel fue interpretado por Camila Sodi. A continuación, te contamos todo lo que dijo sobre la relación que tuvo con uno de los máximos exponentes de la música en español y cómo reaccionaron sus hijas al saber que su madre había estado con el artista.

Camila Sodi interpretó a Erika, Issabela Camil en la vida real. Ella fue uno de los grandes amores de Luis Miguel. (Foto: Netflix)

¿CÓMO REACCIONARON SUS HIJAS SOBRE EL ROMANCE?

Luego de que sus hijas supieran del romance que tuvo con LuisMi’, la esposa de Sergio Mayer contó qué les dijo, al tiempo de aclarar que en ningún momento se sintió avergonzada de lo que vivió al lado del artista.

En entrevista con ‘Sale el sol’ señaló que ella misma les aclaró todo antes de que se comiencen a inventar historias. “Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y tuvo otros; y es hermoso”.

Asimismo, indicó que jamás les comento a sus hijas sobre ese tema porque no había necesidad de narrar cosas de su vida pasada, pero ahora que se ha visto expuesta, les habla con claridad sin la intención de ocultarles nada.

Issabela Camil contó que una de sus hijas es la más interesada en conocer ese romance. (Foto: GDA / El Universal de México)

¿SE MOLESTÓ PORQUE APARECIÓ EN LA SERIE?

Al ser consultada si la producción le comentó que iba a parecer en la serie, manifestó que nadie se comunicó con ella, pero le resta importancia.

“Yo no autoricé nada. No, no es tan importante demandar. No, no sé cada quien tiene su tema; yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece. No tengo los derechos, yo firmados de qué. Es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza, digo: ‘Ay, bueno’, pero no, es algo que pasó”, precisó.

Issabela Camil dijo que esa relación forma parte de su pasado, uno que no puede negar porque formó parte de su vida. Lo único que le interesa es demostrar a sus hijas que ese ciclo ya se cerró y sigue adelante con su familia.