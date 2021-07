La aparición de Vanessa Jerí en “De vuelta al barrio” no sólo alborotó a los seguidores de la exitosa serie televisiva, sino también a todos los que siguen la carrera de la actriz, quien se inició en el mundo de la interpretación hace dos décadas.

Ahora, bajo la piel de Melody, la exuberante rubia ha puesto de cabeza a casi todos los vecinos del barrio San José, excepto – al menos es lo que parece hasta el momento – a Pepo. Pero no sólo eso, pues despertó también los celos de algunas habitantes de esta zona de Jesús María.

Pero esta no es la primera vez que la sola presencia de la histrión encandila a los televidentes, pues pasó lo mismo cuando integró el elenco de “Mil oficios”, “Así es la vida”, “Las vírgenes de la cumbia”, entre otras series, donde sacó suspiros y se robó el corazón de varios; por lo que muchos quieren saber quién es el dueño de su amor. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de su esposo Raúl Gonzáles.

En "De vuelta al barrio", Vanessa Jerí es Melody, la rubia que ha movido a todos en el barrio San José. (Foto: América TV)

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE VANESSA JERÍ?

Si bien, la vida privada de Vanessa Jerí se ha mantenido alejada del ojo público, ella ya se encuentra casada hace algunos años. El hombre con el cual juró amarse hasta que la muerte los separe es Raúl Gonzáles.

El padre de su único hijo es representante de reconocidos futbolistas, entre ellos Jefferson Farfán, de quien es el responsable de su pase al Shalke 04 y al PSV.

En esta faceta, la pareja de la actriz recluta a menores con gran potencial futbolístico para que formen parte de importantes clubes en el país y posteriormente llevarlos al extranjero.

Al empresario de reconocidos deportistas, no le gusta brindar declaraciones a la prensa y prefiere mantener un perfil bajo. La vez que lo captaron las cámaras junto a su esposa fue en el avant premier de la película “La Foquita: El 10 de la calle”, a inicios de 2020.

La pareja se las ha arreglado para mantener viva la llama de su amor, pese a los constantes viajes que debe realizar Raúl Gonzáles por su trabajo. (Foto: Vanessa Jerí / Instagram)

En aquella oportunidad, Raúl Gonzáles señaló que junto a Vanessa Jerí optaron por no hablar sobre su vida privada. “Bueno, es una decisión de ambos, de llevar la relación con un perfil bajo, donde siempre nos hemos mantenido unidos, pero no hemos querido exponer nuestra relación porque no pensamos que era necesario y nos ha ido súper bien de esa manera”.

Se casó con la actriz en 2013, y aunque no está confirmada la fecha exacta, personas allegadas a la pareja mencionaron que el matrimonio contó con la presencia de Marc Anthony, quien cantó sus temas en la ceremonia privada.

El año 2019 nació su hijo, fruto de su matrimonio con Jerí. Respecto a su labor como progenitor, la actriz no dudó en deshacerse en halagos y aseguró que es el “mejor padre que pudo elegir para su bebé”.

Según su esposa, Gonzáles es muy respetuoso de su espacio en su vida personal con amigos y familiares, así como profesional. En lo que concierne a su trabajo, que lo lleva a estar en el extranjero, ha sabido llevar su relación en base a la confianza y respeto.