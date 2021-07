El final de la primera temporada de “Loki” dejó sorprendidos a los seguidores de la serie estadounidense emitida por Disney+. Y no era para menos, pues llegamos a descubrir que el ser conocido como “El que permanece” (“He who Remains” en su idioma original) fue el encargado de crear la Agencia de Variación Temporal (AVT) y a los falsos Guardianes del Tiempo.

Pero eso no quedó ahí, ya que durante su encuentro con Loki y Sylvie decide revelarles que hizo todo con el fin de preservar la Sagrada Línea Temporal y evitar que fluyan los Multiversos, lo que desencadenaría consecuencias devastadoras. Además, les comenta que ha sido llamado de diferentes formas, entre ellas el Conquistador, uno de los más grandes villanos del MCU, y que tiene muchas variantes de sí mismo, aunque no todos son seres buenos, ya que otros buscan sus propios intereses de conquista y destrucción.

Algo que no hace mucha gracia a Loki y Sylvie, pero “El que permanece” les da dos opciones: se encargan ellos de preservar la línea temporal o lo matan, teniendo como consecuencia que se abran los Multiversos y aparezca las peores versiones de las variantes de este ser. Aunque Loki cree en él, Sylvie no está convencida y envía a Loki a la AVT y mata a “He who Remains”.

Tras ello, Loki va a parar en una línea temporal alternativa donde ni Mobius ni nadie lo conoce. Es aquí donde ve una estatua de “El que permanece” y entiende que este se convirtió en la cabeza visible de la AVT. Pero cuando se fija bien, nota que la escultura está con un atuendo muy similar al que lleva Kang el Conquistador, por lo que la variante de este ser sería nada más y nada menos que el villano de los cómics de Marvel que todos conocemos y al cual veremos en la nueva película de “Ant-Man”, que será interpretado por Jonathan Majors.

Debido a la repercusión y dudas que ha dejado la aparición de Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico Marvel, te contamos quién es este ser.

¿QUIÉN ES KANG EL CONQUISTADOR?

Kang el Conquistador es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Se presenta con mayor frecuencia como un oponente de “Los Vengadores” y “Los Cuatro Fantásticos”.

Es un ser que viaja fácilmente en el tiempo y cuyas versiones alternativas aparecieron a lo largo de los títulos de Marvel durante varios años, entre los que están sus respectivos seres heroicos futuros y pasados: Immortus y Iron Lad.

Él entendía que el universo existía en un ciclo de muerte y renacimiento, por ello, cuando apareció por primera vez como creador del grupo “Time-Twisters” quiso transmitir ese conocimiento, pero en sí era una fuerza de destrucción que causaba terror. No contento con ello, más adelante funda la “Agencia de Variación Temporal” con el fin de controlar la línea de tiempo.

En MCU, aparece interpretado por Jonathan Majors como “El que permanece”, que en realidad es una variante de Kang el Conquistador. Según dicho ser, sus variantes fueron quienes descubrieron los Multiversos en algún momento del siglo 32 y decidieron cambiar conocimientos. Si bien, algunos aceptaron, otros no quisieron y se desató una guerra, en la que triunfó Kang tras descubrir a Alioth, una criatura que consumía a sus contrapartes y todas sus líneas de tiempo, algo que ha utilizado en varios momentos, incluso para consumir la energía temporal no sólo de seres vivos sino también parlamentos enteros de Kangs.

Origen de Kang el conquistador

De acuerdo con los cómics, Kan el conquistador nació en el siglo 30, pero en una línea de tiempo en la que la Tierra jamás entró en la Edad Media. Su identidad genera confusión porque sus variantes adoptaron muchas identidades en diferentes momentos.

Su línea de tiempo es imprecisa, ya que se pasa viajando constantemente para reescribir su propia historia; pero gracias a ello, puede acceder a todas las armas que se crean como los proyectores de “rayos de vibración” o el Cubo cósmico.

Gobierna en la ciudad de Chronopolis, un reino fuera del tiempo llamado Limbo. Esta se extiende hasta los confines de la Tierra en períodos de tiempo diferentes.

Poderes

Pese a que Kang el conquistador no tiene habilidades sobrehumanas, se muestra como un genio extraordinario, un erudito histórico experto y un físico maestro (especializado en viajes en el tiempo), ingeniero y técnico.

Está armado con tecnología del siglo 40, vistiendo una armadura de batalla muy avanzada que mejora su fuerza; es capaz de proyectar energía, hologramas y campos de fuerza; tiene un suministro de 30 días de aire y comida, y es capaz de controlar otras formas de tecnología.

Gracias a su “nave del tiempo” puede acceder a la tecnología de cualquier siglo, incluso una vez afirmó que su nave podría destruir la Luna.

