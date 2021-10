¿Sabías que Margaret Qualley y Shia LaBeouf tuvieron una breve historia de amor que al parecer no terminó de la mejor manera? De acuerdo a las fotografías e informes, la protagonista de “Las cosas por limpiar” (“Maid” en su idioma original) y el actor de “Transformers” salieron hasta finales del 2020.

Pero ¿cómo se conocieron? De acuerdo a una fuente de People, LaBeouf, de 35 años, y Qualley, de 26, empezaron a salir tras protagonizar el video musical de ‘Love Me Like You Hate Me’ de Rainey, la hermana de Margaret.

“Se acercaron a principios del otoño”, dijo la fuente. “Ambos son personas muy apasionadas. No están saliendo, pero se divierten juntos. Margaret es una mariposa social y tiene un gran grupo de amigos. Sin embargo, ella realmente no atrae a Shia a este grupo. No está interesada en tener un novio.”

El video de nueve minutos, que fue publicado en octubre del 2020, muestra al actor “Disturbia” y a la actriz de “Once Upon a Time in Hollywood” interpretan a una pareja que atraviesa una relación intensa y complicada.

El 19 de diciembre, Margaret Qualley y Shia LaBeouf, fueron captados besándose en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles. Luego, los actores fueron fotografiados en varias salidas.

Margaret Qualley y Shia LaBeouf representando los altibajos de una relación (Foto: Love Me Like You Hate Me/ YouTube)

¿POR QUÉ TERMINARON MARGARET QUALLEY Y SHIA LABEOUF?

A inicios del 2021, una fuente del medio antes mencionado, dijo que, “están en diferentes lugares de sus vidas”, además, sugirió que la pareja terminó debido a las acusaciones de abuso que Shia LaBeouf enfrenta por parte de su exnovia, la cantante FKA Twigs.

Ellos fueron vistos juntos por última vez el día después de la Navidad del 2020 en el Studio City y anteriormente fueron vistos tomados de la mano en una caminata en Los Ángeles.

Cuando FKA Twings (Tahliah Debrett Barnett) apareció en la portada de la revista ‘Elle’ contando su valiente, Margaret Qualley compartió la publicación en su cuenta de Instagram por la misma, incluso escribió “Gracias”.

“Lo que pasé con Shia fue lo peor por lo que he pasado en toda mi vida”, dijo la cantante en una entrevista con The New York Times. “No creo que la gente piense nunca que me pasaría a mí. Pero creo que eso es lo que pasa. Le puede pasar a cualquiera”.

Por su parte, LaBeouf respondió a las acusaciones de la siguiente manera: “No estoy en posición de decirle a nadie cómo mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir”.

Aunque la protagonista de “Las cosas por limpiar” no contó si también fue agredida por Shia LaBeouf, pero definitivamente, esa acusación influyó en la decisión de la actriz que interpreta a Alex.