A pocos días de la celebración de la edición número 71 de los premios Emmy, uno de los reconocimientos más importantes de la industria televisiva, este conteo que propone un listado de las 10 mejores series del siglo XXI.

La selección fue realizada por ‘The Guardian’, quien eligió originalmente las 100 mejores series. Sin embargo, para fines prácticos, te mostramos a las 10 primeras.

1. The Sopranos (1999-2007)

La producción de HBO encabeza la lista. Según el medio británico esta serie logró complementar los elementos del cine en una serie de televisión. Sus personajes versátiles como el recordado Tony Soprano, protagonizado por James Gandolfini, han hecho que sus seguidores y la historia los ubique en este sitial de honor.

2. The Wire (2002-2008)

También realizado por HBO, esta saga criminal que se desarrolla en Baltimore fue bellamente escrito e interpretado. ‘The Guardian’ la describe como"un ejemplo de cierta marca de televisión inteligente, ambiciosa e intransigente".

3. Mad Men (2007-2015)

A lo largo de cinco temporadas, ‘Mad Men’ nos cuenta la historia, muy bien contada, de las vivencias de publicistas de la agencia Sterling Cooper de Nueva York de la década del ’60 que la convirtió en esencial en este conteo.

4. The Thick of It (2005- 2012)

Esta sátira política que critica al gobierno británico se hizo acreedora también a varios premios BAFTA por su historia que muestra el más puro cinismo de la política actual.

5. Breaking Bad (2008-2013)

La favorita de las últimas generaciones por su popular antihéroe Walter White era infaltable en este listado. Esta sombría historia que muestra la evolución de un maestro de química que se convierte en el señor de la metanfetamina cambió la manera de ver las series y se ganó legiones de seguidores.

6. The Office (UK) (2001-2003)

En solo tres años, esta serie que llevó a lo más alto el estilo del falso documental a la televisión para contar las irreverentes historias de un grupo de trabajadores de una oficina británica. La versión norteamericana de esta misma serie, protagonizada por Steve Carrell también se encuentra en el listado, aunque 26 lugares más abajo.

7. Game of Thrones (2011-2019)

Pese a las críticas contra la última temporada, la serie de HBO quedó grabada para la historia dejándonos personajes recordados como Jon Snow, Daenerys Targaryen, entre otros que concitaron la atención por ocho años.

8. Fleabag (2016-2019)

La serie de televisión vio surgir el naciente género del ‘sadcom’ mostrando la torpeza clásica británica, que abarca el dolor, el desglose familiar entre otros detalles que su director quiso dejar claro en cada capítulo.

9. Peep Show (2003-2015)

El rey de las ‘sitcom’, ‘Peep Show’ ha logrado- de manera muy bien elaborada- ser peculiarmente innovador para describir de manera honesta honesto las mentes masculinas sin perder el humor.

10. Atlanta (2016)

La incursión de Donald Glover en esta serie que trata de manera directa los conflictos raciales con llamadas de la cultura pop, un subtexto político y frases oscuras ha hecho que sea parte de los 10 más importantes programas de televisión.

La lista incluye otras más como 30 Rock (12), Balck Mirror (23), South Park (42), Doctor Who (46), Sex and the City (57), Orange Is the New Black (58), RuPaul’s Drag Race (93) entre otras importantes producciones.