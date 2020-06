Varios actores sueñan con llegar a Televisa, por tratarse de la casa realizadora más grande telenovelas de América Latina, de la que han salido decenas y decenas de estrellas de la televisión.

Sin embargo, por más que lo han intentado, no todos han logrado este cometido, entre ellos Maritza Rodríguez, conocida ahora como Sarah Mintz, quien pese a tener un talento innato para la actuación, el ingreso a este lugar ha estado cerrado.

A continuación, te contamos por qué la protagonista de “Silvana sin lana” nunca fue contratada por Televisa.

Maritza Rodríguez contó cómo le afectó que le cerraran las puertas en Televisa (Foto: Instagram de Maritza Rodríguez)

¿POR QUÉ JAMÁS LA LLAMARON?

La actriz colombiana utilizó sus redes sociales para dar a conocer los motivos por los que jamás la llamaron a trabajar en Televisa. Según dijo, el hecho de ser la esposa del entonces vicepresidente ejecutivo de Telemundo, Joshua Mintz, no le permitió la entrada.

“El ser la esposa no me garantizaba nada, al contrario. Tuve muchas puertas cerradas”, manifestó la artista.

La también villana de “El rostro de Analía” contó que hubo una oportunidad en la que su nombre ya estaba confirmado para desempeñarse en un papel, pero cancelaron su contratación.

“Había un proyecto espectacular, divino y ya mi nombre había sonado, el productor había puesto el nombre mío sobre la mesa (…). Yo recuerdo que estaba en Miami, estábamos todos [con mi familia] de shopping cuando mi teléfono suena. Me emocioné cuando vi de dónde era y después de estar con los moños montados ya la elegida, me dicen definitivamente ‘no’”, lamentó.

Maritza Rodríguez trabajo como la villana en "El rostro de Analía" y "Marido en alquiler" (Foto: Instagram e Maritza Rodríguez)

LE AFECTÓ ANÍMICAMENTE

Hasta ese momento, Maritza Rodríguez no entendía cuál fue el motivo de que determinaran que ella no debía estar en el melodrama, pese a haber estado prácticamente confirmada, pero luego se dio cuenta, publicó People en español.

“El productor no me lo dijo directamente, pero indirectamente a mí me dijo exactamente porque era la esposa de Joshua Mintz. En ese momento, yo me acuerdo de que mi hermano estaba por allá, mi mamá por allá y yo me senté y me puse a llorar porque de verdad me dolió tanto”, narró la también antagonista de “Marido en alquiler”.

“Yo decía: ‘no puede ser, o sea yo me gané mi Óscar antes de ir a Hollywood, que era mi esposo, yo me gané esta vida tan hermosa matrimonial que tengo y justo mi Óscar es el que me impide llegar a donde también he querido ir”, añadió muy consternada.

Maritza Rodríguez se deprimió cuando se enteró que jamás podría entrar a Televisa (Foto: Instagram de Maritza Rodríguez)

PUDO SUPERARLO

Aunque la negativa de ingresar a Televisa la afectó por un tiempo, al punto de deprimirla, finalmente llegó a entender que las cosas pasaron por algo.

“Me sentí muy mal hasta que lo pude entender. Y bueno, yo acepto esto porque primero que todo está mi vida personal y mi esposo, y yo no voy a decirle a mi esposo 'por tu culpa yo no logré tener lo que yo quería'. No, no había manera de que yo pudiera decir eso”, manifestó.

La actriz colombiana dijo que prefirió su vida familiar antes que la profesional. “Antes de una telenovela en Televisa, lo mejor que a mí me podía pasar como artista, como persona y como mujer era tener el esposo que Dios me había regalado y dije ‘debe ser que no es ahorita, así como me cierra puertas el estar casada con mi esposo, me abrirá muchas puertas’. Y hoy en día me doy cuenta de que me abrió muchas puertas en mi vida personal”, finalizó.