En la segunda temporada de “La reina del flow”, Irma ‘El Huracán’ desempeña un rol más importante que en la anterior entrega de la telenovela colombiana, lo que también implica un mayor compromiso de Mariana Gómez, quien incluso hizo un gran sacrificio para terminar las grabaciones de los nuevos episodios.

La actriz de 29 años contó al programa “La Red” que no pudo acompañar a su mamá en una intervención neurológica, debido a que estaba grabando en Bogotá y su mamá se encontraba en Medellín.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños”, dijo Mariana Gómez. “Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía… Claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por el trabajo”.

Mariana Gómez ha participado en programas como “La Voz Colombia”, “MasterChef Celebrity Colombia” y “Loquito por ti” (Foto: Caracol TV)

EL SACRIFICIO DE MARIANA GOMÉZ

La intérprete que ha participado en programas como “La Voz Colombia”, “MasterChef Celebrity Colombia” y “Loquito por ti” recordó que la intervención quirúrgica fue complicada y demoró un par de horas.

Mientras su madre estaba en quirófano Mariana rezaba y le pedía a Dios que la protegiera, mientras ella debía continuar con las grabaciones de la segunda temporada de “La reina del flow”.

“Si yo no había podido viajar y tenía que grabar era porque la vida así lo quería. Mi momento y mi lugar estaban acá con la producción. Entender y aceptarlo con amor y tener mucha fe de que todo iba a salir muy bien”, explicó Mariana Gómez.

Aunque la operación fue un éxito y días después ella pudo ir a visitarla y darle ese gran abrazo, ese evento marcó tanto a la actriz colombiana que hizo un cambio radical en su vida y empezó a dedicarle más tiempo a sus familiares y seres queridos.

“La importancia de vivir el momento, el aquí y ahora, de estar presentes, sobre todo con las personas que más amamos porque no sabemos hasta cuándo van a estar ellos o hasta cuándo vamos a estar nosotros, tampoco sabemos en qué momento la vida nos puede cambiar. Lo más importante es aprender a valorar el momento presente, valorar la familia, la salud”, agregó la actriz de “La reina del flow”.