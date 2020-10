“Pasión de gavilanes” fue una de las telenovelas colombianas más exitosas que llegó a alcanzar altos niveles de audiencia. Pese a que han pasado más de 17 años desde que se estrenó, la historia de amor surgida entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo siguió captando la atención del público cuando fue retransmitida en Netflix, llegando a ser la serie más vista en setiembre de 2020.

A pesar de que la gente nuevamente se enganchó a la novela y logró captar nuevos seguidores, Netflix decidió quitarla de su plataforma, causando el asombro y enojo de los aficionados que no entendían los motivos por los que ya no podían disfrutar de ésta.

¿POR QUÉ YA NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DE STREAMING?

De acuerdo con el sitio Spoiler Bolavip, la plataforma de streaming toma la decisión de sacar producciones que no le son propias cuando se vencen sus contratos para transmitirlas, algo que habría sucedido con “Pasión de gavilanes”.

Dicha medida causó el asombro y las quejas de quienes se deleitaban por Netflix con la telenovela colombiana. “La peor traición que me pudo hacer Netflix es haber sacado ‘Pasión de Gavilanes’, ahora qué voy a ver”, escribieron en las redes sociales.

Las hermanas Elizondo: Jimena, Norma y Sarita de "Pasión de gavilanes" (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

¿"PASIÓN DE GAVILANES" TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Aunque hasta el momento Telemundo no ha confirmado el proyecto FórmulaTV informó que la producción de una nueva entrega de la exitosa telenovela colombiana está en marcha, pero no solo eso, también revelaron que el elenco original de la misma será parte de la segunda parte.

En medio antes mencionado señaló que el reparto original ha recibido la propuesta formal de unirse a esta nueva tanda de episodios, así que solo queda esperar la respuesta de Paola Rey (Jimena), Dana García (Norma), Natasha Klauss (Sarita), Juan Baptista (Óscar), Mario Cimarro (Juan) y Michel Brown (Franco). ¿Todos aceptarán o solo algunos personajes volverán?

Esto dijo, anteriormente a People en español, la actriz Paola Rey sobre una posible segunda temporada de “Pasión de gavilanes”: “Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció Natasha Klauss al medio antes mencionado.

En tanto, Mario Cimarro cree que es difícil, pero no imposible. “Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, dijo a People en español el actor que interpretó al mayor de los Reyes.