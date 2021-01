No cabe duda de que “Cobra Kai” sorprendió a sus seguidores al traer de regreso a varios de los personajes que aparecieron en la saga “Karate Kid” con sus respectivos actores originales, poniendo más que contentos a los seguidores de esta serie dramática.

El caso más reciente fue en la tercera entrega con el retorno de la actriz Elizabeth Shue, quien volvió con su papel de Ali. Lo mismo ocurrió en la temporada dos con el reencuentro después de más de tres décadas que tuvieron los viejos amigos de Johnny Lawrence; pese a que los actores aparecieron, hubo una ausencia que se dejó sentir. Nos referimos a Dutch, interpretado por Chad McQueen.

En la trama de “Cobra Kai”, la ausencia de dicho personaje se debe a que está en la cárcel por un delito desconocido. Si bien, esto se hizo para que los seguidores de la serie entendieran por qué no estaba, lo cierto es que muchos se preguntan cuál fue el verdadero motivo por el que no asistió al encuentro que tuvo Johnny con su equipo original para sacar a Tommy del hospital, quien se estaba muriendo de cáncer.

Lamentablemente, el hecho de que Dutch no pudo haber estado en dicha escena es triste, toda vez que la historia del cáncer de Tommy reflejó la lucha de la vida real del actor que lo interpretó, Rob Garrison, contra el mismo mal, quien lamentablemente murió poco después de la reunión de “Cobra Kai”.

EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE DUTCH NO APARECIÓ

La verdadera razón de su ausencia es porque Chad McQueen se retiró de la actuación en 2001 para ser piloto de carreras, al igual que su padre Steve McQueen; motivo por el cual, su agenda estaba ocupada la fecha que se produciría el reencuentro.

Pese a que el actor no podía, los creadores de “Cobra Kai” Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg no se dieron por vencido y lo contactaron para plantearle su retorno, pero no pudo.

“Nos habíamos acercado a Chad McQueen para volver como Dutch en la temporada 2. No pudo hacerlo”, dijo Hurwitz en una entrevista para /Film; por su parte, Heald añadió: “No pudo hacerlo debido a un conflicto de agendas”.

En tanto, el actor que interpreta a John Kreese en la serie, Martin Kove, dijo que también intentó contactar a McQueen. “Había arreglado a través de Pat Johnson obtener el número de Dutch para los escritores. Su padre era mi ídolo. Tuvimos momentos divertidos hablando de Steve McQueen. Lleva 30 años fuera del negocio. Lo llamé y le dije: ‘Escucha, vas a hablar con estos chicos, ellos tienen una parte para ti’. Él está involucrado en un equipo de carreras y vive en Palm Desert y nunca funcionó. Tenían una parte para él y por cualquier razón no ha estado en el mundo del espectáculo. Sigo llamándolo y también Billy [William Zabka], pero nunca se pusieron de acuerdo”, dijo a Collider.