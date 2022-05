Carolina Ramírez es de aquellas actrices que ha sabido ganarse el cariño y respeto del público no solo por su último protagónico en “La reina del Flow”, sino por la sencillez que la ha caracterizado a lo largo de su carrera de dos décadas. Si bien, todos están pendientes de las producciones que integra como “De brutas, nada”, muchos quieren saber más de su vida privada; por ello, una de las preguntas que se hacen todos es por qué no ha querido tener hijos.

Una interrogante que decidió contestar la también protagonista de “La Pola” y “La hija del mariachi”, quien se encuentra casada hace más de 10 años con Mariano Bacaleinik, con el que actualmente vive en Buenos Aires, Argentina.

LA RAZÓN POR LA QUE CAROLINA RAMÍREZ NO HA QUERIDO TENER HIJOS

Durante una entrevista, Carolina Ramírez dio a conocer los motivos que la han llevado a no hacer crecer su familia, y aunque agradece no tener hijos, si estos llegan, considera que serían una bendición.

“No se dio en su momento. Ahora lo agradezco un montón que no se haya dado. No es el mismo mundo en el que yo crecí y para los hijos se quiere lo mejor. No se puede escupir para arriba, si los niños llegan será maravilloso, si no también. Tengo una vida increíble y mucho por agradecer. Lo que el universo quiera, bienvenido sea”, manifestó a Expreso.

Sin embargo, ella sí dio a conocer que tiene una familia de peluditos, ya que los animales son lo suyo, pues tiene una gata y dos perros, por los que se desvive. Asimismo, señaló que como no tienen hijos puede hacer con su esposo lo que más les gusta: viajar.

La actriz es una de las favoritas para ganar ser galardonada en los Premios India Catalina 2022 (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

UN MATRIMONIO DE MÁS DE UNA DÉCADA

Carolina Ramírez está casada desde 2010 con Mariano Bacaleinik, quien es su mayor por 14 años. Ellos comenzaron su romance en 2007, pero al inicio fue a distancia, ya que él vivía en Argentina y ella en Colombia, donde grababa “La Pola”.

Tres años después se casaron. Son considerados una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento colombiano. Incluso, para estar cerca de su amado, ella se mudó a Argentina y actualmente radica en el país gaucho.

¿QUIÉN ES CAROLINA RAMÍREZ?

Carolina Ramírez Quintero nació el 20 de junio de 1983 en la localidad de Cali, en el Valle del Cauca (Colombia). Su gran sueño desde pequeña fue convertirse en una gran bailarina, para ello estudió en una escuela de danza llegando a presentarse en Cuba hasta en tres ocasiones.

Gracias al ballet conoció al director John Bolívar, quien le propuso presentarse a un casting para la telenovela “El Inútil”, y aunque no ingresó al elenco fue vista con buenos ojos por otros productores. Uno de sus primeros trabajos en televisión fue en 2002 en el programa infantil “Jack El Despertador”, al año siguiente formó parte del elenco de “Francisco, el matemático”.

En 2004 protagonizó la serie de Caracol Televisión, “Séptima Puerta”. No fue hasta 2006 que logró consolidar su carrera como actriz gracias a su protagónica en “La hija del mariachi”, en 2010 fue la actriz principal de “La Pola” y su carrera continuó en ascenso con producciones como “Tres milagros”, “El capo 2″, “Contra el tiempo”, “La reina del Flow”, “De brutas nada”, entre otras.