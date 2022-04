Andrés García es uno de los actores más representativos del entretenimiento en el país azteca, donde ha desarrollado una exitosa carrera actoral, no solo por haber formado parte del Cine de Oro mexicano, sino también por haber participado en más de una veintena de telenovelas y series interpretando roles protagónicos. Debido a que este galán de los 70, 80 y 90 se ha robado el cariño de la gente, no debe sorprender que todos deseen saber cada uno de sus pasos, pese a que está alejado varios años de los estudios de grabación. Por ello, cuando apareció en la cama de un hospital, las alarmas se encendieron por su estado de salud. En el post que acompañó la foto explicó que debía recibir transfusiones de sangre para estar al 100%.

Aunque se trata de un procedimiento al que debe someterse cada determinado tiempo con el fin de que desarrolle su vida con normalidad, muchos de los seguidores del histrión, nacido el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana, se preguntan cuál es la razón para que deba pasara por ello.

“Estoy pagando el precio de la vida aventurera, agitada y violenta que he llevado y me duele todo”, señaló Andrés García en uno de sus videos que sube a su canal de YouTube, en el que dio detalles de su estado de salud, aunque el médico ya le había dicho que tenía “de todo un poco”.

El actor junto a su fiel compañera Margarita Portillo en el hospital para un procedimiento rutinario (Foto: Andrés García / Instagram)

¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA QUE ANDRÉS GARCÍA RECIBA SANGRE CONSTANTEMENTE?

Tras aparecer en una cama del hospital Santa Lucía, Andrés García contó que no había por qué alarmarse, ya que le habían hecho transfusiones de sangre. Dos unidades para ser exactos. Si bien, esto haría pensar que su salud está resquebrajada, la verdad es que se trataba de una rutina.

Fue en su video titulado “La razón de mi estado de salud actual”, de su canal de YouTube, que contó que hace 30 años le detectaron leucemia, un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea y con la que ha luchado hasta en dos ocasiones. Según explicó, este diagnóstico le llegó tras haber consumido varios años una sustancia “tegretol”, la cual era para el tratamiento de la epilepsia, pero él no sabía y lo usaba por recomendación de una amiga suya para controlar su mal humor cuando actuaba o grababa.

¿Qué efectos sintió a los meses de tomar dicho medicamento?

El actor reveló que, al año de estarla tomando dicho medicamento, se dio cuenta que no tenía fuerzas. “No podía ni caminar ni para levantar un vaso de agua, pues lo agarraba con dos manos y sentí que me estaba muriendo. Fui a ver varios médicos y ninguno le atinó (…). Para este entonces fui a visitar a una exnovia a Estados Unidos; ella se percata de mi situación y me comenta que su papá trabaja en un laboratorio para que me realicen unos análisis”, señaló.

El galán de telenovelas contó también que su memoria ya no es la misma de antes (Foto: Andrés García / Instagram)

Le dicen que tiene leucemia y le queda poco de vida

Tras realizar un viaje a otro país, fue cuando un amigo cubano le informó que ya tenía sus resultados: leucemia y que le quedaban ocho meses de vida. “No me puse triste ni asustado, al contrario, contento; no sé si sea raro, pero fue porque ya sabía de qué me iba a morir (…). Me entró un alivio y alegría dentro de mi debilidad”.

Tras ir con su médico de cabecera en México, este le recomendó dejar de tomar cualquier tipo de pastillas y confiar en que se recupere, pero, sobre todo, tener mucha fe y confianza en Dios.

“Efectivamente, me recuperé dos años después, pero nunca recuperé todas mis fuerzas. Pero ahora vuelvo a sentirme débil y no estoy tomando esas pastillas, pero la debilidad es parecida a esa debilidad de hace 30 años cuando estaba con leucemia. Lo que pasa es que tengo una sangre diferente, tipo O negativo (Universal negativo) y debo recibir solo donantes de ese tipo, por eso voy al hospital para que me la pongan cuando tengan”, indicó.