La familia P.Luche inició como un sketch de la serie XH Derbez, pero fue tanta la acogida que recibió que terminó convirtiéndose en una de las series icono de la comedia mexicana y una de las más exitosas, protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval junto a Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez y Bryan Gibran Mateo, entre otras figuras aztecas.

La historia de La familia P.Luche contaba la típica vida de una familia mexicana común y corriente oriunda de la ficticia Ciudad Peluche; durante 80 episodios, los protagonistas lograron convertirse en los actores más populares de México, siendo Consuelo Duval la que se llevó los aplausos al ser la principal y aparente villana de la serie.

Consuelo Duval llegó a la serie creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa con un gran número de producciones en haber. Entre las que más destacan: “Te sigo amando”, “La usurpadora”, “El privilegio de amar”, “Serafín”; entre otros. Pero también ya había trabajado antes con Derbez, en las recordadas “Derbez en cuando” y “La Hora Pico”.

Eugenio Derbez y Consuelo Duval en la grabación de "La familia P. Luche" (Foto: Televisa)

Del trabajo de Duval se sabe mucho, pero pocos conocen su lado más íntimo. De hecho, hace poco habló de su vida profesional y amorosa en el programa de Yordi Rosado “La última y nos vamos”. Allí reveló una de las confesiones íntimas que no todos sabían. A continuación te lo contamos todo.

LA ÍNTIMA CONFESIÓN DE CONSUELO DUVAL

La actriz mexicana de 51 años abrió el baúl de los recuerdos en el programa de Yordi Rosada, compartido el pasado 17 de junio. En la entrevista, Duval recordó un pasaje de su vida junto al actor y conductor de TV Raúl Araiza. La comediante sorprendió a todos sus seguidores después de revelar que su “primera vez” en la intimidad fue con él.

“[Fue] mi primer novio, que mi hermano como se encab...ó, hizo [escándalo]”, reveló la protagonista de La Familia P.Luche, para luego agregar que ambos se flecharon cuando ella trabajaba como recepcionista en la televisora de San Ángel. Duval calificó como muy “amoroso” al conductor del programa “Hoy”.

La actriz, además, detalló que aquel primer encuentro fue en un motel “de cortinita”, porque Araiza ya era conocido.

“Viéndolo por el lado en que la primera vez es la que te marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada”, aseguró Consuelo Duval.

Sin embargo, el amor no duró mucho, según la actriz cómica, el conductor terminó la relación para salir con otra actriz. “A mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón”, agregó.

La actriz confesó recientemente quién fue su primera vez en la intimidad (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO RAÚL ARAIZA SOBRE LAS REVELACIONES DE SU EX PAREJA?

Ante las reveladoras declaraciones de la actriz, Araiza habló en su magazine al respecto, aunque no profundizó sobre el tema. “Ella siempre lo dice, la verdad nos llevamos increíble”, señaló.

Por otro lado, el presentador de “Hoy” anunció que se divorciaba de quien fuera su esposa por 24 años, Fernanda Rodríguez.

Raúl Araiza es conductor del programa "Hoy" (Foto: Instagram)

