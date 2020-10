“The Haunting of Bly Manor” tiene muchas muertes. Eso es normal en cualquier historia de fantasmas, aunque la nueva serie de Netflix mantiene muchas de sus muertes terriblemente ambiguas. Por ejemplo, las muertes de los padres de Miles y Flora no se explican explícitamente y los fans han quedado un poco confundidos.

La historia de “The Haunting of Bly Manor” habla de una joven institutriz contratada por un hombre para cuidar de su sobrina y sobrino en la casa de campo de la familia, después de que cayeran bajo su cuidado. Al llegar a la finca Bly, comienza a ver apariciones que aún se mantienen rondando en sus instalaciones.

En el primer episodio, nos enteramos de que Flora y Miles necesitan algo en específico con la residencia en Bly Manor porque sus padres, Charlotte y Dominic Wingrave, murieron un par de años antes. Por su parte, su tío Henry que se quedó a cargo de ellos decidió quedarse en Londres y no los acompañó hasta allí.

Si bien las razones de su excursión al extranjero se revelan a lo largo de la serie, los detalles que rodean sus muertes siguen siendo un misterio que aún espera ser descubierto, por lo que Screenrant ha revisado un poco de la historia de la serie con lo que cuenta la historia de la novela en la que se basa “The Turn of the Screw”.

¿CÓMO MURIERON LOS PADRES DE FLORA Y MILES EN “THE HAUNTING OF BLY MANOR”?

¿Cómo murieron los padres de Miles y Flora en “The Haunting of Hill House”? (Foto: Netflix)

La continuación de “The Haunting of Hill House” cuenta una historia completamente separada de su predecesora a pesar de que el elenco de la primera parte regreso en gran medida. El programa sigue a la estadounidense Dani mientras viaja a Inglaterra y se convierte en institutriz de dos niños huérfanos, Miles y Flora.

Ahora, la causa de la muerte de Charlotte y Dominic no importa. El objetivo de sus muertes en “The Haunting of Bly Manor” fue asegurarse de que sus hijos se encontraran en la desafortunada situación de necesitar una institutriz, por lo que cumplieron su propósito, pero aún sigue siendo una duda por resolver a los fans más fieles de la serie.

Los padres de Miles y Flora murieron cuando estaban en la India. La secuela de “The Haunting of Hill House” solo ofrece pistas sobre lo que sucedió, pero está claro que fue un accidente horrible lo que causó su desaparición. Flora comentó que su familia tuvo que enterrar ataúdes vacíos en lugar de los cuerpos de sus padres en el funeral.

Parte de la razón puede deberse a que estaban muy lejos cuando murieron, pero otra razón puede ser que sus cuerpos estaban en muy mal estado para ser enviados de regreso a Inglaterra. Por lo que se sabe, Charlotte acompañó a Dominic a la India en un intento por salvar su matrimonio como un viaje romántico.

Charlotte había tenido una aventura con el hermano de Dominic, Henry, y Dominic finalmente se había dado cuenta de que Flora era, de hecho, la hija biológica de su hermano. Antes de irse, Charlotte le dijo a Henry que se iba con Dominic para que su matrimonio volviera a funcionar.

Al final, Charlotte y Dominic tuvieron que morir para que sus hijos necesitaran institutrices como Rebecca y Dani. Y debido a que perdieron a sus padres a una edad tan temprana, Miles y Flora se apegaron mucho a los adultos que entraron en sus vidas. “The Haunting of Bly Manor” revela que cualquiera que muera en Bly permanece allí como un fantasma en su otra vida.

El apego de Miles y Flora a esos fantasmas les dio inadvertidamente permiso para rondar los terrenos. A su vez, la dedicación de Dani a los niños sin padres la impulsó a hacer el máximo sacrificio al final de “The Haunting of Bly Manor”. Fundamentalmente, ninguna de esas historias importantes habría sido posible sin la muerte de los padres de Miles y Flora.

