La fea más bella es una de las ultimas telenovelas con más éxito que tuvo Televisa. La historia de amor protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil fue uno de los mejores remake que tuvo Yo soy Betty, la fea. La química que existía entre los actores hizo que se conviertan en una de las parejas favoritas de la pantalla chica.

No cabe duda que el 2006 fue uno de los mejores años para ambos intérpretes, ya que después del éxito tras su participación en este melodrama, se les abrió mucha puertas en el mundo de la actuación y el entretenimiento.

Hace unos días en una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, Jaime Camil fue muy sincero y contó que cuando le ofrecieron el papel de “Fernando Mendiola”, él estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida e incluso se encontraba sumido en la depresión.

Angélica Vale y Jaime Camil fueron lo protagonistas de la versión mexicana de Yo soy Betty, la fea (Foto: Televisa)

¿CÓMO LA FEA MÁS BELLA LE CAMBIO LA VIDA?

Jaime Camil es uno de los actores mexicanos más populares de la ultima década, su participación en la telenovela “La fea más bella” le abrió las puertas del éxito y hoy también es muy recordado por su participación en la serie Jane the Virgin.

Durante la entrevista que tuvo con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, el actor recordó el episodio de su depresión, que más tarde, lo llevó a protagonizar una de las telenovelas más exitosas de México.

“Me pasó todo, lo peor… cuando estaba viviendo en Nueva York, iba a hacer una obra en Broadway y se canceló. Estaba yo muy triste, tristísimo, yo ya me veía como el Fantasma de la Ópera (…) y se cancela la obra de Broadway y digo ‘madres’. Si quieres un ejemplo de cuando se cierra una puerta y se abre otra, es esto. Se cancela la obra y yo deprimidísimo en mi departamento en Nueva York (…) Tuve un momento de duelo (…) Te deprimes, te sientes mal, te cuestionas”, contó a las conductoras de Montse & Joe.

Sin embargo, reveló que cuando más triste se encontraba recibió la llamada de un director, quien lo invitó a participar en el casting de “La Fea Más Bella”. Ilusionado por la oportunidad, Jaime Camil relata que de inmediato quiso saber todos los detalles, cuando le dijeron que “era la cuarta opción”.

“Me habló Ernesto Bretón, que en paz descanse (…), y me dice ‘wey, eres nuestra cuarta opción para un remake de una telenovela colombiana que se llama Yo Soy Betty La Fea’. Y yo, ‘va, wey, ¿cuánto pagan?’. ‘No, no, no wey, no me entendiste, eres nuestra cuarta opción (…) o sea, otros tienen que decirnos que no y cuando estos tres nos digan que no, entonces, vas tú’”, relató.

Finalmente, Jaime Camil destaca que gracias a que sus compañeros rechazaron participar en el remake de Yo Soy Betty La Fea es que él obtuvo el papel, convirtiéndose en uno de los personajes que más satisfacciones le ha dejado en su carrera. “Nadie aceptó, gracias a Dios, y yo acepté; lo demás ya es historia”, puntualizó.

