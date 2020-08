La actriz Regina Blandón saltó a la fama a partir de su rol de Bibi en La Familia P. Luche ”, pero para conseguir el papel que le serviría de trampolín, debió superar a la que hoy es una de las estrellas más importantes de la televisión mexicana: Angelique Boyer.

Tal como lees. La mismísima ‘Teresa’ postuló al rol de Bibi cuando Televisa abrió el casting para la que sería una de sus series familiares más longevas y exitosas de este milenio y que convertiría a Eugenio Derbez en la figura internacional que es en la actualidad.

En ese marco, algunos meses después de que Blandón recordara el proceso de audición para el programa, Boyer hizo lo propio en una entrevista, claro está, sin ningún rencor de por medio. Ha pasado mucho tiempo desde entonces.

Intro de "La familia P. Luche" (Video: Televisa)

LA AUDICIÓN DE ANGELIQUE BOYER PARA “LA FAMILIA P. LUCHE”

Entre las figuras infantiles que acudieron a la convocatoria de Televisa para la serie estaba Boyer, quien hoy recuerda más que todo con una sonrisa lo que ocurrió ese día.

En conversación con Las Estrellas, la actriz, conocida por “Teresa” y “Rebelde”, reconoció que hizo “muy mal” su prueba para el rol de Bibi.

“Sí me acordé que había hecho ese casting. Lo hice muy mal, te lo juro que sí. Estaba yo muy nerviosa y me acuerdo que ni había entendido la situación seguramente. Bueno, yo tenía como 9 años, (estaba) muy chiquita”, recordó la actriz.

¿Le guardó rencillas a Regina Blandón por haberle ganado el papel? En realidad, no. Al contrario, “que bueno que ella hizo a Bibi, porque nadie más que ella lo podía haber hecho tan padre”, dijo.

LO QUE RECORDÓ REGINA BLANDÓN

Bibi es uno de los personajes más recordados de "La familia P. Luche", sobre todo porque no era una "chica normal" (Foto: Televisa)

En agosto de 2019, Blandón contó que el mismo Eugenio Derbez la invitó a hacer la prueba para unirse al elenco de “La familia P. Luche”.

“Derbez me dijo: ‘Vente a hacer el casting para ‘La Familia P. Luche'’, pero en ese casting estaba Angelique Boyer. Ese día me hablaron y me dijeron: ‘Le vamos a bajar la edad al personaje y es para ti’. Desde ahí hasta ahora. Llamaron a mi madre, porque yo era menor de edad, lloré de emoción”, relató en diálogo con el programa “Ñam Ñam Extravaganza”.

Cuando le preguntaron si sentía que le había quitado el personaje a su colega, la actriz respondió que “no es cierto, o sea, sí, pero así es un casting”.

¿Qué habría pasado si Angelique Boyer se hubiese convertido en Bibi? Sin dudas, la historia en la televisión mexicana hoy sería otra.

¿DE QUÉ TRATA “LA FAMILIA P. LUCHE”?

“La familia P. Luche” fue emitida entre 2002 y 2012 por El Canal de las Estrellas, con las actuaciones centrales de Derbez, Blandón, Consuelo Duval, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez y Bryan Gibran Mateo.

Ambientada en la ficticia Ciudad Peluche, donde las situaciones más ridículas y cómicas son algo normal, “La familia P. Luche” siguió las aventuras del día a día de una familia disfuncional, encabezada por el matrimonio de Ludovico (Derbez) y Federica (Duval).

