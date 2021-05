Melissa Gilbert fue elegida para interpretar a Laura Ingalls en “Little House on the Prairie”, exitosa serie que se transmitió entre 1974 y 1983, y desde entonces se volvió muy cercana a Michael Landon, quien era su padre en la ficción, al igual que al resto de su familia.

La actriz, que actualmente tiene 56 años, pasaba casi todos los fines de semana con Michael, su esposa Lynn Noe y sus hijos. Incluso los consideraba una segunda familia. Sin embargo, la separación del matrimonio Landon terminó con esa dinámica.

Cuando empezaron los rumores sobre la aventura del protagonista de “La familia Ingalls” Melissa Gilbert era una adolescente y quedó “en una posición horriblemente incómoda”. En sus memorias, Prairie Tale, la actriz contó algunos detalles.

Michael Landon y Melissa Gilbert tiene una relación muy cercana (Foto: NBC)

“Se asumió que podría seguir adelante como siempre con Mike después de que él dejó a su esposa, y a la amiga más querida de mi madre, (…) y seguir siendo el mejor amigo de su ‘hija’. El mundo se derrumbó y cambió”, escribió Gilbert, según reportó Cheat Sheet.

Además, contó que le dieron las siguientes instrucciones: no hablar de Landon frente a Noe y no mencionar a Noe (o su madre) frente a Landon. Esto provocó que la joven se sintiera “atrapada en el medio mientras la gente a mi alrededor eligió bando”.

“Todos en el equipo apoyaron a Mike y yo también”, escribió. “Era nuestro jefe y nuestro amigo. En casa, sin embargo, nos pusimos del lado de la tía Lynn. En la mesa de la cena, mi madre predicó el poder femenino y habló sobre lo ‘mierda’ que Mike estaba siendo con la tía Lynn”.

Michael Landon y Melissa Gilbert fueron padre e hija en “La familia Ingalls”, serie donde desarrollaron una conexión muy especial. (Foto: NBC)

LA AMISTAD ENTRE MELISSA GILBERT Y MICHAEL LANDON COMENZÓ A DESVANECERSE

Tras la separación de Michael y Noe, Gilbert esperaba que Landon le hubiera hablado sobre lo que estaba pasando. “A veces me sorprendía mirando a Mike y deseando que me llevara a un lado y dijera que sabía que era incómodo para mí, pero que las cosas saldrían bien. No lo hizo. Tampoco creo que él haya hablado nunca de eso con sus propios hijos” escribió.

Inevitablemente su relación cambió, la amistad comenzó a desvanecerse. Landon se mudó de Beverly Hills a Malibú. Cada vez participaba menos en “La familia Ingalls”, se redujo su participación en la serie.

Al respecto, Melissa Gilbert escribió: “Estaba creando una nueva vida para sí mismo, una que no me incluía a mí. Ahora lo entiendo. La lealtad de mi familia estaba con la tía Lynn y los niños, por lo que mi relación con Mike comenzó a disolverse. Sin explicación. Sin discusión. Sin reconocimiento de que podría sentirme confundido, traicionado y abandonado”.

“Para mí, fue como una muerte pero sin dolor, ya que nunca me habían permitido experimentar eso”, agregó la actriz que dio vida a Laura Ingalls.