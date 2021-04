“Little House on the Prairie” es una serie de televisión dramática histórica occidental estadounidense, protagonizada por Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle y Melissa Sue Anderson, sobre la familia Ingalls que vive en un granja en Plum Creek cerca de Walnut Grove, Minnesota, en las décadas de 1870, 1880 y 1890.

El programa es una adaptación de la serie de libros “Little House” más vendida de Laura Ingalls Wilder. En 1972, con el apoyo de su esposa e hija, el productor de televisión y ex ejecutivo de NBC, Ed Friendly, adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de las novelas de Wilder de manos de Roger Lea MacBride y contrató a Blanche Hanalis para escribir el guion para una película piloto de dos horas.

Melissa Gilbert y Michael Landon interpretaron a padre e hija en dentro de la familia Ingalls. En 1974, Landon creó la serie y actuó como Charles “Pa” Ingalls. Seleccionó a Gilbert para interpretar a Laura Ingalls, su segunda hija menor y el personaje central del programa. Décadas después del estreno de “Little House on the Prairie”, Gilbert compartió lo que pensaba sobre Landon durante su primer encuentro.

En sus memorias, “Prairie Tale”, Melissa Gilbert llama a Michael Landon su “padre sustituto más grande que la vida”. No solo interpretó a su papá en “Little House on the Prairie”, sino que se convirtió en una figura paterna para ella casi inmediatamente después de que ella fuera elegida como Laura Ingalls, y especialmente después de la muerte de su propio padre. La primera impresión que Gilbert tuvo de Landon se quedó grabada en la actriz toda su vida.

¿LO QUE PENSÓ MELISSA GILBERT DE MICHAEL LANDON CUANDO LO CONOCÍO?

Gilbert era una actriz infantil que trabajaba cuando audicionó para el papel de Laura Ingalls. Había estado en una buena cantidad de comerciales y no era ajena a las audiciones para televisión. “Leí para [Michael Landon] en una habitación de Paramount Studios”, escribió en sus memorias. “Recuerdo haber pensado, Dios mío, es realmente guapo. Emitía un tipo de energía diferente a la de la gente común. Fue un vataje más alto“.

Gilbert vio a Landon una semana después para una prueba de pantalla. Allí, algunos otros actores jóvenes leyeron para Laura junto con Landon y Melissa Sue Anderson, que interpretaría a la hermana mayor de Laura, Mary. Una vez más, Gilbert se sintió atraída por Landon, y tenían una gran química de trabajo.

Poco antes de la muerte de Landon, Gilbert lo vio en la boda de su hija. Mientras se ponía al día, le contó cómo se aseguró de que consiguiera el papel de Laura. “Cuando llegó el momento de mostrar todas las pruebas de pantalla a los ejecutivos de la red, él solo les mostró la mía”, escribió.

“Lo sabía”, le dijo, según Gilbert. “Supe de inmediato que eras ella y ni siquiera quería que pensaran en nadie más”. Una semana antes de que Landon muriera de cáncer, Gilbert lo visitó en su casa. Allí, se hizo eco del mismo sentimiento. “Quiero que sepas, he visto todo lo que has hecho”, le dijo, escribe Gilbert. “Siempre lo supe. Sabía que tú serías el indicado “.

Para Melissa, Michael Landon pasó a formar parte importante en su vida y se convirtió en una persona a quien ella admiró mucho. (Foto: NBC)

La atracción inicial de Gilbert por Landon solo creció durante la filmación del piloto. Ella pensó en el mundo de él de inmediato. “Apenas podía apartar los ojos de él”, escribió. “Nunca había visto a un hombre en persona que fuera construido como él. Era un triángulo al revés, grueso, musculoso y duro más allá de mi imaginación “. Gilbert, en particular, recuerda la forma en que Landon “fumaba un cigarrillo tras otro”.

“En nuestro primer día de rodaje, estábamos en la nieve y él nos estaba dando indicaciones cuando tomó su cigarrillo y lo apagó en la palma de su guante”, escribió. “Quería correr hacia mi madre y decirle: ‘¿Viste eso?’. Lo hacía todo el tiempo. Luego sacó el tabaco, lo esparció por el suelo y se guardó el filtro en el bolsillo de la chaqueta, donde a lo largo del día acumularía una colección justa, que luego tiró “. La joven actriz estaba asombrada. “Nunca había visto a un hombre tan “macho””, escribió. “Era como James Bond, o Batman”.