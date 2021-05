“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, que narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls.

El creador de “Little House on the Prairie”, basó el programa en la popular serie de libros para niños del mismo nombre. Los libros documentaron la vida de Laura Ingalls Wilder mientras crecía en el siglo XIX. Debido a que el programa era una pieza de época, muchos miembros del elenco usaron disfraces que se mantuvieron durante todo el rodaje.

Según Mental Floss, algunos de los artículos incluían medias de algodón, vestidos gruesos, delantales y gorros. El vestuario se volvió aún más insoportable cuando filmaron las escenas en Simi Valley, California. Durante su primer día de producción, Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Oleson, se desmayó. Un director asistente del programa también se desmayó durante un día caluroso.

Muchos miembros del elenco de “La familia Ingalls” tuvieron que adaptarse a las demandas de vestuario del programa. Si bien la serie se emitió por primera vez en 1974, retrató la vida rural en la década de 1870. Durante casi una década, los actores se ajustaron a la ubicación del programa, lo que se volvió incómodo. Uno de los miembros prominentes del elenco de “Little House on the Prairie” luchó más que sus compañeros de reparto debido a su cabello.

¿QUE PERSONAJE DE “LA FAMILIA INGALLS” TENÍA QUE USAR TODO EL TIEMPO UNA PELUCA?

Arngrim interpretó a Nellie en "Little House on the Prairie" durante siete años. (Foto: NBC)

Cuando Arngrim fue contratada para “Little House on the Prairie” como Nellie, su cabello tenía que reflejar su carácter. Para lograr los rizos rubios de Nellie, Arngrim tuvo que pasar por tediosas tareas que incluían un rizador anticuado. Pronto, sin embargo, los rizos de Arngrim se caerían debido a su cabello fino.

Finalmente, el equipo de glamour del set decidió que Arngrim necesitaba usar una peluca. Aunque la peluca consumía menos tiempo, Arngrim la mantuvo en su lugar con un peine de metal. El peine hizo que el cuero cabelludo de la actriz sangrara en múltiples ocasiones. Arngrim también compartió con From the Desk que el vestuario era el menor de sus problemas.

Dijo que prefería filmar en el escenario de sonido del programa en lugar de en Simi Valley. “Debo admitir que no era fan de Simi Valley”, comentó. “Con todos los niños en el programa, filmamos mucho durante el verano (durante el año escolar, todos tuvimos que tener la ley de California ordenando el inicio de ‘tres horas de escuela’) y en Simi Valley en el verano, las temperaturas a menudo alcanzar 110 grados o más “, concluyó Arngrim.

¿DÓNDE Y EN QUÉ ÉPOCA TIENE LUGAR “LA FAMILIA INGALLS”?

En principio, tanto la novela como la serie televisiva tienen lugar predominantemente en la pequeña ciudad de Walnut Grove. Según el sitio web oficial de “Little House on the Prairie”, mientras que la familia Ingalls de la vida real se muda a la Reserva Disminuida de Osage, en Kansas, en 1869, los personajes de la serie se instalan en Walnut Grove, en Minnesota, zona a la que los verdaderos Ingalls llegan alrededor de 1874.

En la ficción se muestra cómo los integrantes de la familia construyen su propia casa y pasan diversas dificultades. “Entonces, ‘Little House on the Prairie’ proporcionó a la gente el recordatorio de lo que pasamos cuando comenzamos este país y lo difícil que fue eso”, señaló Melissa Gilbert, quien dio vida a Laura Ingalls, durante una entrevista con CBS News.

Melissa Gilbert confesó que hubo fricciones entre ella y un compañero de reparto después del final del programa. (Foto: NBC)

Con el paso de los episodios y temporadas, diferentes personajes abandonaron el pueblo para instalarse en otros lugares. Así, Mary, tras perder la vista, se muda a una escuela para invidentes, donde conoce a su esposo; y Charles deja la ciudad con Caroline cuando empieza a trabajar en la gran ciudad. Quien sí se quedó en Walnut Grove fue Laura Ingalls con su esposo.

Pero un día, todos regresaron a la locación principal de la serie televisiva. Sucedió en la película para televisión de dos horas de duración “Little House: The Last Farewell” cuando se da por concluida la historia después de nueve años de haber estado al aire.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA LOCACIÓN EL ÚLTIMO CAPÍTULO?.

Michael Landon se desempeñó como director, estrella y visionario del programa durante sus nueve temporadas. (Foto: NBC)

La trama muestra a Charles y Caroline viajar en tren desde la gran ciudad a Walnut Grove para visitar a Laura. Mientras están en el lugar, la gente del pueblo se entera de que un magnate de ferrocarriles afirma tener derecho sobre esa ciudad, pues asegura que fue construida sobre sus terrenos, publicó Cheat Sheet.

Ante el anuncio de desalojo contra quienes no vayan a trabajar con el nuevo dueño, todos acuerdan entregarle las áreas que ocupan, pero no se la van a dar fácil. Laura decide romper las ventanas de su casa para que el propietario no las pueda tener. Lo mismo hace el resto de los pobladores que deciden darle sólo la tierra que ocupan. Es así que Wilder Almanzo vuela la ciudad con dinamita, un edificio a la vez.

Grassle salió de "Little House on the Prairie" en el año 1982. (Foto: NBC)

El último día de grabaciones de la famosa serie, todo el elenco caminó hacia el set y al ver todo derruido dejó en shock a los actores y gente de producción. “No tenía idea de qué esperar cuando doblamos la esquina, pero no esperaba lo que vi. No había nada allí. Todos los negocios se habían ido”, contó Melissa Gilbert.

Según narró la actriz que dio vida a Laura Ingalls, todos quedaron tan conmocionados que no podían creer lo que miraban y sintieron un gran vacío porque el lugar donde habían crecido ya no estaba.

“Me detuve y miré conmocionada el área donde se había levantado la ciudad. Era pequeño. Solo montones de escombros. Había algo profundo que nos dejó a todos mudos. Ver esta ciudad, aunque hecha para la televisión, reducida a polvo nos hizo sentir como si todos hubiéramos perdido a un pariente favorito. Éramos como una familia reunida en un funeral. Todos estaban en estado de shock”, mencionó.