Una de las series que cautivó a varias generaciones, fue sin duda, “Little House on the Prairie”, conocida en Latinoamérica como “La Familia Ingalls”, que fue producida y transmitida por la cadena americana NBC, la cual estaba basada en la saga de libros de Laura Ingalls Wilder. La historia mostraba las vivencias de un hombre junto a su esposa que intentan sacar adelante a su familia pasando por diversos acontecimientos. Esta también es una producción por donde pasó un gran repertorio de actores.

La serie llegó a tener mucho éxito durante sus primeros años de emisión, aunque con el paso del tiempo algunos de los actores del elenco se interesaban en otros proyectos y decidían ser parte de nuevos trabajos. No obstante, aquí te presentamos algunos actores que fueron invitados a esta serie.

Jason Bateman

Es un actor y director estadounidense ganador de un Globo de Oro, un Premio Emmy, y dos Premios del Sindicato de Actores, entre sus proyectos más recientes están “Ozark”, “Noche de juegos” y “The Outsider”. Pero también hizo su participación cuando tenía 11 años en The Family Ingalls, en su séptima temporada, donde interpretó a un niño que junto a su hermana Cassandra quedaron huérfanos cuando sus padres fallecieron a causa de un accidente.

Peter Billingsly

Otro de los actores que participó de la serie fue Peter Billingsly, donde hizo el papel de Gideon Hale, que era un niño con un defecto en el habla y por ello era objeto de burlas de sus compañeros, aunque con algunas excepciones, entre ellas, la de James que se convierte en uno de sus mejores amigos. El actor nación en 1971 y actualmente también es director y productor de series, películas y de televisión.

Todd Bridges

Todd fue uno de los actores más famosos de los años 80 y su personaje en la serie fue del pequeño Willis. En la ficción en el episodio Salomón Henry (Todd), un niño de 11 años, huye de su familia cansado maltrato y llega a casa de los Ingalls y posteriormente acude a una escuela donde se muestran casos de racismo.

Johnny Cash y June Carter Cash

En la serie también se pudo apreciar la participación especial de Johnny Cash y June Carter, quienes además de ser esposos en la vida real fueron dos grandes artistas de la música country. Ellos aparecieron en el capitulo “La colecta” donde Jonnny interpretó al hermano Hotchkiss haciéndose pasar por un sacerdote amigo del reverendo Alden para quedarse con una colecta para los pobres.

James Cromwell

James Cromwell nació en Los Ángeles, California (Estados Unidos) en 1940 y ha sido considerado como un actor de gran trayectoria, además de ser un defensor de los animales. Se hizo vegano después de actuar en la película Babe y darse cuenta de cómo se trataba a los animales en las granjas. Pero este actor también participó brevemente en la serie La Familia Ingalls.

Shannen Doherty

Doherty fue parte de la serie por un año y participó en 18 capítulos. Al interpretar ese papel se ganó el reconocimiento del público debido a su gran talento. Además, le dio la oportunidad de desempeñarse en las películas para televisión Little House: The Last Farewell y Little House: Bless All the Dear Children.

Ernest Borgnine

Nació en una familia de descendencia italiana. Sus padres fueron Carlo Borgnino y Anna Boselli, quienes con el tiempo se separaron y Ernest se mudó junto a su madre a Italia. En 1935 ingresó a la armada de los Estados Unidos. Años más tarde, la serie La Familia Ingalls decidió invitarlo a participar de algunos capítulos.

David Faustino

Nacido en Los Ángeles, California (Estados Unidos), el 3 de marzo de 1974. Increíblemente en 1980, con tan solo 6 años, fue invitado a participar en la serie de televisión “La familia ingalls”. Esto lo llevó a ganar popularidad y posteriormente hizo el papel de Bud Bundy en la sitcom Married with Children (1987-1997).

Sean Penn

Durante la primera temporada de “La familia Ingalls”, emitida en 1974, Sean Penn dirigió el episodio 11 de la serie y eligió a su esposa Eileen Ryan y su hijo Sean Penn para participar en el programa.

En ese mismo episodio, Sean apareció como un extra no acreditado. Según IMDb, fue el primer papel televisivo de Penn. En ese momento, el famoso tenía 13 años. Si bien el papel no fue acreditado, “Little House on the Prairie” todavía sirvió como el debut de Penn como actor.

Jonathan Banks

Jonathan Ray Banks, nació e 1974 en los Estados Unidos, se convirtió en actor lo que lo ayudó a participar de distintas producciones como series y película. Se hizo conocido al interpretar el papel de Mike Ehrmantraut en Breaking Bad, su spin-off Better Call Saul y en la película El Camino: A Breaking Bad Movie. No obstante, años atrás también tuvo un breve paso por la Familia Ingalls.

