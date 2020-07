Diez años después de su estreno, Teresa, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz, ha vuelto a la memoria de muchos fans a raíz de su retransmisión en México, convirtiéndose una vez más en la favorita de los televidentes.

Teresa cuenta la vida de una joven humilde, con tales ambiciones que no se detiene ante nada con tal de volverse millonaria. Incluso humilla a su familia, incluido sus padres, para alcanzar sus objetivos. Teresa miente. Teresa engaña. Pero a largo plazo, sus actos le juegan en contra.

Su regreso a la pantalla significó que sus fans vuelvan a engancharse con la historia y que generé nuevos seguidores de Teresa y su deseo de tener mucho dinero y riquezas. Pero también trajo de vuelta algunos recuerdos respecto a la historia. Por ejemplo, de los finales alternativos que tuvo.

Así es, Teresa tuvo tres finales alternativos que fueron emitidos dependiendo de la región donde se transmitía el programa. De estos, uno en específico arroja un desenlace trágico para la protagonista. En este se da la muerte de Teresa. Sin embargo, este final solo fue visto en Brasil. A continuación, algunos detalles de la historia de la decisión que tomó la producción.

"Teresa": el final alternativo y fatal que nunca se vio en televisión (Foto: Canal de las Estrellas)

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL FINAL ALTERNATIVO DONDE MUERE TERESA?

El melodrama tuvo tres finales, dos alternativos que solo pudieron verse a través de Internet y uno que salió al aire exclusivamente en Brasil. En este final, Teresa moría al recibir un disparo de Fernando (Daniel Arenas), el hombre al que la mujer mala destrozó la vida por su desmedida ambición.

“Para grabar estos tres finales fue una cosa superhermética”, compartió diez años después el actor colombiano en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de YouTube.

“A nosotros no nos llegaron los libretos de eso. El foro ya estaba totalmente vacío, solamente estábamos los que teníamos que estar: el director, el productor y el equipo necesario de técnicos”, contó Arenas.

Daniel Arenas fue sincero al reconocer una década después que el final que salió al aire en México no fue de su agrado. “Que terminara con Arturo era como un premio no merecido, un premio a lo mala que fue y como que no era justo que terminara así", aseguró.

Para el intérprete de 42 años lo justo hubiera sido que Teresa muriera a manos de su personaje. "No sé ustedes qué piensan pero para mí era el final justo", confesó.

Finalmente, sobre este final, el actor dijo: “Este esta cabrón porque por fin alguien la hizo pagar todo lo malo que hizo”.

