El final de la primera parte de la temporada 5 de “La casa de papel” ha dejado con mucha intriga entre los espectadores. ¿Cómo se recuperará el grupo de atracadores a la muerte de Tokio? ¿Alicia Sierra se unirá al equipo de El Profesor? ¿Quién triunfará al final de todo, la Policía o los Asaltantes? Estas son algunas de las interrogantes que deberá resolver la última entrega de la serie española.

Sin embargo, a esas grandes dudas se suma una muy importante que fue revelada por la misma plataforma de streaming. A través de un avance, se puede ver a Denver y al resto de los ladrones preocupados porque el cerebro de la operación; es decir, El Profesor, no responde. Situación que ya había ocurrido anteriormente en la cuarta temporada, por lo que una vez más tendrán que volver a tomar decisiones desde adentro. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué pasó exactamente con el Profesor? A continuación, algunos detalles que podrían aclarar la situación.

EL EQUIPO ESTÁ DESTROZADO

Sobre el final de la primera parte de la quinta temporada, El Profesor queda completamente golpeado con la muerte de Tokio. En tanto, Denver y Manila lograron escapar por un montacargas con la ayuda de Tokio, el dolor se ve reflejado en sus rostros mientras logran evadir la captura. Estocolmo, con los conflictos mentales, está drogada y fuera de control. Helsinki perdió una pierna. Palermo y Bogotá se abrieron camino a través de un muro para luchar contra el ejército español. Y Rio probablemente todavía esté llorando después de perder al amor de su vida.

El final de la primera parte de la temporada 5 de “La casa de papel” ha dejado con mucha intriga entre los espectadores (Foto: Netflix)

PALERMO TOMA EL CONTROL

Tras la nueva desaparición de El Profesor, dentro del Banco, los problemas vuelven a surgir, pues se han quedado sin líder. Es allí que Palermo toma la decisión de llevar la batuta, y manifiesta: “A mí la democracia me la suda. No hay lugar para debate, porque acá este grupo si le das para debatir todos sacan el arma. Y acá saqué yo primero. No me jodan que nos conocemos”.

QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON EL PROFESOR

Mientras las cosas se solucionan dentro, afuera las cosas estás más que complicadas. Sierra ha dado a luz a su hija, lo que en un inicio hace pensar que por la ayuda que recibió de El Profesor y la espalda que le dieron sus colegas, se unirá al equipo de asaltantes. Sin embargo, al final, la oficial se mete a los baños y logra esconder un cortador de cutículas en la manga. Este sería la pieza clave para la desaparición del líder de los chicos del mameluco rojo.

¿Qué podría pasar entonces? La lógica indica que, siendo Alicia Sierra una mujer con una evidente falta de escrúpulos y frialdad innata atacará al equipo de El Profesor en la base con el arma que escondió. Primero podría acabar con Benjamín y luego con Marsella, quien salió a comprar pañales para su hija, Victoria. Después capturaría a Sergio y tomaría el control.

Después de todo, ¿con quién está la lealtad de Alicia Sierra? Pues con ella misma y con su hija, así que si encuentra otra manera de librarse de todo ese problema probablemente no dudará en traicionar a la Resistencia.

Otra posibilidad sería que Alicia haya logrado enviar su ubicación a la Policía con el único propósito de limpiar su nombre. Solo así, El Profesor habría perdido la comunicación con su equipo, porque tendría que lidiar con ese problema, buscar escapar y esconderse para organizar nuevamente a su equipo. Solo queda esperar a que llegue diciembre para que se puedan resolver estas dudas y lo más importante el destino de los integrantes de la banda.